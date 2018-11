Remis gegen Saarbrücken bringt Hessen Dreieich zwei Bonuspunkte

Dreieich - Charly Körbel hat gute Erinnerungen an den 1. FC Saarbrücken. Die Eintracht-Legende hat 1989 mit Frankfurt gegen Saarbrücken in den Relegationsspielen den Verbleib in der Bundesliga geschafft. Von Jochen Koch

Am Samstag war für den 64-Jährigen wieder ein Zitterspiel gegen die Saarländer angesagt. Nicht mehr mit seiner Eintracht, die liegt inzwischen Lichtjahre vor dem viertklassigen 1. FC Saarbrücken, sondern mit seinem SC Hessen Dreieich, den Körbel als Vizepräsident von der Verbandsliga bis in die Regionalliga geführt hat. „Das ist David gegen Goliath“, hatte Körbel die Erwartungen ganz, ganz tief angesetzt – und dann umso mehr ein glückliches 1:1 bejubelt. „Sie haben alles reingeworfen, in der Defensive super gearbeitet und ein paar gute Konter gesetzt“, freute sich Körbel, dass die Taktik seines langjährigen Weggefährten und Dreieich-Trainers Rudi Bommer im Spiel des Abstiegskandidaten gegen den Aufstiegsaspiranten mit dem höchsten Etat der Regionalliga aufgegangen ist. Saarbrückens Trainer Dirk Lottner konnte in seiner Startelf acht Spieler mit Zweitligaerfahrung aufbieten, während die Dreieicher diesmal mit acht Spielern aus der Hessenliga-Meistermannschaft aufliefen.

Bommer hatte den angeschlagenen Stammspieler Kevin Pezzoni und „den etwas müden“ Constant Djakpa geschont. „Ist doch logisch, dass wir bei den beiden nichts riskieren. Unser nächstes Spiel ist gegen unseren direkten Konkurrenten Stadtallendorf, da brauchen wir sie unbedingt“, hatte Körbel schon vor dem Anpfiff die Dreieicher Prioritäten deutlich gemacht. Die Dreieicher konzentrierten sich vorrangig auf ihre Defensivarbeit. „Mein Gegenspieler hat mich während des Spiels gefragt, wann wir den Bus vor unserem Strafraum wegfahren“, schmunzelte der ganz starke Innenverteidiger Dominic Rau über die Verärgerung der Saarländer über die Dreieicher Rückzugstaktik. Aber wie schon beim 2:1-Sieg gegen den FSV Frankfurt (Chancenverhältnis von 3:10) konnten die Dreieicher trotz aller Bemühungen und Leidenschaft nicht verhindern, dass Saarbrücken zu zahlreichen Möglichkeiten kam. Und genau wie gegen den FSV demonstrierte Pierre Kleinheider, dass er einer der besten, wenn nicht der beste Regionalliga-Schlussmann ist.

„Sensationell“ habe sein Torwart gehalten, wiederholte sich Bommer. Und wenn Kleinheider wirklich nicht mehr an den Ball kam, rettete der Pfosten, oder Daniel Henrich kurz vor der Linie, von wo er den Ball an die Latte lenkte. „Natürlich hatten wir auch etwas Glück“, sagte Dominic Rau angesichts der Saarbrücker Unfähigkeit in der Chancenverwertung.

SC Hessen sichert sich Punkt gegen Saarbrücken: Bilder Zur Fotostrecke

Da waren die Dreieicher bei ihren wenigen Entlastungsversuchen viel, viel effektiver. Mit einem perfekten Konter gelang Tino Lagator die 1:0-Führung. Ljubisa Gavric grätschte kurz vor dem Dreieiche Strafraum den Ball zu Daniel Henrich, direkt weiter auf Uwe Hesse, direkt weiter auf Toni Reljic, direkt nach innen auf Tino Lagator, Ball mitgenommen, mit links ins kurze Eck. Sechs Ballkontakte – 1:0 für Dreieich (22.). Der perfekte Kontrast zu gefühlt 90 Prozent Ballbesitz von Saarbrücken. Eine von mehr als 20 Ecken für Saarbrücken führte dann zum natürlich verdienten Ausgleich. Ärgerlich für die Dreieicher, dass dem 1:1 eine seltene Eckball-Variante mit kurzem Rückpass vorausging. Benjamin Kessel lenkte den harmlosen Schussversuch mit der Hacke unhaltbar für Torwart Kleinheider ins Netz (51.).

Saarbrückens Trainer Dirk Lottner sprach angesichts „von 12, 13 wirklich dicken Chancen“ von einem „extrem enttäuschenden Ergebnis“, mit dem man wichtige Punkte bei der Aufholjagd auf Mannheim liegen gelassen hat. Fast hätte es nicht einmal für einen Punkt gereicht. Denn in der 87. Minute hatten die Dreieicher schon die Arme jubelnd hochgerissen. Lagator war nach perfektem Pass von Kai Hesse allein aufs Saarbrücker Tor zugestürmt, schob den Ball wieder an Torwart Batz, aber diesmal auch um Zentimeter am Pfosten vorbei. „Eine Tausendprozentige, die musst du machen“, sagte Bommer, der aber ansonsten „komplett zufrieden war“ und sich über „zwei Bonuspunkte, einen für die Tabelle und einen für die Moral,“ freute.

Aber nur mit Bonuspunkten kommen die Dreieicher nicht über den imaginären Strich in der Tabelle für die drei festen und möglichen fünf Abstiegsplätze in dieser Regionalliga. Dazu sind Dreier nötig. „Das heute habt ihr gut gemacht“, sagte Charly Körbel zu Dominic Rau nach dem 1:1. „Und jetzt müssen wir gegen Stadtallendorf nachlegen.“ Aber gegen die zweitbeste hessische Eintracht-Mannschaft hat Körbel keine guten Erinnerungen. Am ersten Spieltag hatten seine Dreieicher in Stadtallendorf 1:3 verloren.

