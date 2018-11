Respekt vor der Favoritenrolle

Dreieich - Es ist eine ungewohnte Rolle, die der SC Hessen Dreieich heute Abend (19 Uhr) inne hat - und es ist eine, die Rudi Bommer mulmige Gefühle bereitet. „Wir tun uns noch schwer, wenn wir das Spiel machen müssen“, sagt der Trainer des Tabellen-16. Von Jörg Moll

der Fußball-Regionalliga Südwest. Weil der SC Hessen aber gegen Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf gemeinhin als Favorit gilt, wird Bommer seine Mannschaft auf diese neue Situation einstellen müssen.

„Ich kann nur warnen“, betonte Bommer: „Das wird eine ganz schwere Aufgabe. Jeder denkt: Die schlagt ihr sowieso. Aber dafür musst du hart arbeiten.“ Stadtallendorf werde alles daran setzen, den SC Hessen „mit runterzuziehen“. Nach zwei Niederlagen in Folge (0:5 Tore) steht allerdings auch das Team aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf (12 Punkte) mächtig unter Zugzwang. Erschwerend hinzu kommt, dass in dieser Woche in Erdinc Solak ein Stammspieler in der Offensive nach elf Saisoneinsätzen aus privaten Gründen seinen Abschied verkündete.

Doch Bommer lässt sich von all diesen Vorzeichen nicht blenden. Zumal er sein Team schon einmal in der Favoritenrolle erlebte und die Schwierigkeiten mitansehen musste, die dieser Umstand mit sich brachte. Beim 0:0 gegen Astoria Walldorf am zehnten Spieltag lähmte Dreieich die Aussicht noch, den damaligen Stammplatz 18 mit den Badenern tauschen zu können.

Doch die Vorzeichen sind längst andere. „Die Mannschaft hat sich gefunden“, lobt Bommer. Als zusätzlichen Beleg dafür hat er jüngst in der Kabine drei Zahlenwerke an die Tafel geschrieben. „Am siebten Spieltag waren wir neun Punkte vom 13. Platz weg, am 13. Spieltag waren es acht, nach dem 17. Spieltag nur noch vier“, so Bommer. Der Trainer-Routinier hofft, dass die Aussicht darauf, den Rückstand weiter zu verringern und zugleich einen Konkurrenten hinter sich zu lassen, dieses Mal motiviert und nicht hemmt.

Dazu passt, dass sich die personelle Situation verbessert hat. Die afghanischen Nationalspieler Abassin Alikhil und Zubayr Amiri sind von Testspielen gegen türkische Erstliga-Klubs (Bommer: „Völlig schwachsinnig“) gesund und fit zurück. Somit fehlen lediglich noch die Langzeitverletzten Denis Streker (Kreuzbandanriss) und Nico Seegert (Knochenödem im Fuß), mit denen Bommer erst wieder zum Wintervorbereitungsauftakt am 14. Januar 2019 rechnet.

Eine zusätzliche Motivation für den SC Hessen dürfte der Verlauf des Hinspiels darstellen. Im ersten Regionalliga-Spiel der Vereinshistorie hatten die Dreieicher gut mitgespielt, nach einem 0:2-Rückstand durch Streker den Anschluss geschafft, aber nicht zuletzt durch mangelhafte Chancenverwertung das Spiel verloren. Es war Stadtallendorfs einziger Heimsieg in dieser Spielzeit. Die beiden weiteren Dreier gelangen in der Fremde - bei den Kellerkonkurrenten FSV Mainz 05 II (2:1) und VfB Stuttgart II (2:0). Noch ein Signal dafür, dass die Dreieicher den Gegner nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten.

Voraussichtliche Aufstellung:

SC Hessen Dreieich: Kleinheider - Opper, Gavric, Rau, Djkapa - Uwe Hesse, Henrich, Pezzoni, Amiri - Lagator, Reljic

Bank: Czirbus - Boukayouh, Klein, Alikhil, Hagley, Kai Hesse, Weiss

Es fehlen: Nico Seegert (Knochenödem im Fuß), Denis Streker (Kreuzbandanriss)

SR: Patrick Kessel (Norheim)

Quelle: op-online.de