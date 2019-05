Ronaldinho sorgt mit Rap-Song für Aufsehen

Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho startet eine neue Karriere - als Rapper. Der Brasilianer veröffentlichte nun eine professionelle Aufnahme.

Rio de Janeiro - Zusammen mit Sänger Jorge Vercillo veröffentlichte Ronaldinho ein Lied, in dem er sich gegen Korruption in Brasilien wendet.

Es wurde ein Video mit dem Duo veröffentlicht, das in einem Studio aufgenommen wurde. In der Mitte des Songs ist der einstige Starspieler von Paris St. Germain, des FC Barcelona und des AC Mailand zu sehen, wie er ein Solo an der Trommel einlegt. "Liebe ist unser Spiel von Beginn bis zum Ende, in meinem Herzen ist nicht länger Platz für Feinde", heißt es in dem Lied.

Es ist nicht Ronaldinhos erster Musik-Auftritt

Ronaldinho, der im Januar 2018 seine Karriere beendet hatte, legte schon wiederholt Musikauftritte hin. So war er bei der Schlussfeier am Rande des WM-Endspiels 2018 in Moskau ebenfalls als Trommler aktiv gewesen. Im Land des Rekord-Weltmeisters wurde Ronaldinho zuletzt auch kritisch beurteilt, nachdem er sich im Wahlkampf für den Rechtspopulisten und heutigen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro ausgesprochen hatte.

