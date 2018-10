Rückkehr ohne Wehmut

Dreieich - Die Krämpfe, die Daniel Henrich kurz vor Ende der Partie gegen den VfB Stuttgart II (2:1) plagten, sind längst vergessen. Von Jörg Moll

Zu groß ist die Vorfreude auf ein besonderes Duell, das den Dauerläufer im Mittelfeld des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich an die Stätte seiner fußballerischen Ausbildung führt. Im Viertelfinale des Hessenpokals tritt der SC Hessen heute Abend (19 Uhr) beim Ligarivalen Kickers Offenbach an. Die allerbesten Erinnerungen hat der 1,76 Meter große Henrich nicht, vor allem an das Ende seiner Zeit am Bieberer Berg.

Im Frühsommer 2013 brach er eher unfreiwillig seine Zelte in Offenbach ab. „Mit mir hat damals niemand gesprochen“, ärgert er sich noch heute: „Aber ich habe mittlerweile den nötigen Abstand und weiß, dass ich nicht der einzige war, dem das so ging.“

Henrich, mittlerweile 27 Jahre alt, trug vom 14. Lebensjahr an das rot-weiße Trikot, absolvierte 2008/2009 26 Spiele in der A-Jugend-Bundesliga – unter anderem an der Seite von Sebastian Rode (inzwischen Borussia Dortmund), Giuliano Modica (1. FC Kaiserslautern) oder Cenk Güvenc (mittlerweile 2. Liga Türkei bei Denizlispor).

Anschließend kam der defensive Mittelfeldspieler überwiegend in der U23 zum Einsatz, absolvierte für die zweite Mannschaft des OFC 56 Partien in der Hessenliga. Von 2010 bis 2012 schnupperte er zudem neunmal Drittliga-Luft im Profiteam des OFC. Nach der Insolvenz und dem Zwangsabstieg hatte sich Henrich eigentlich erhofft, beim Neuaufbau in der Regionalliga mitmischen zu können. Doch nachdem er vom OFC gar nichts mehr gehört hatte, orientierte er sich neu. „Es war schon irritierend zu sehen, dass der OFC dann bei einer Casting-Show Spieler suchte, während mit mir gar nicht gesprochen wurde“, erinnert er sich.

Henrich ging zur U23 des FSV Frankfurt (31 Hessenligaspiele), nach deren Rückzug dann zwei Jahre zum 1. FC Eschborn (43 Hessenliga-Einsätze). „Da lag dann der Fokus nicht mehr nur auf dem Fußball“, erklärt er. Der Blondschopf, der 2016 zum SC Hessen kam und dort seither absoluter Stammspieler ist, begann ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, das er in naher Zukunft beenden will.

Henrich ist beim SC Hessen heimisch geworden - und hat in der Regionalliga nach einigen Anlaufschwierigkeiten zuletzt wieder seinen Stammplatz sicher. „Ich musste mich umgewöhnen“, räumt er ein: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Sprung von der Hessenliga zur Regionalliga so groß ist.“ Tempo, Zweikampfhärte und nicht zuletzt die mentale Komponente („Hier wird jeder Fehler be-straft“) seien „etwas ganz Anderes“. Doch Henrich hat sich angepasst, seine Formkurve zeigt klar nach oben. Dabei kommt ihm zugute, dass er als Teil einer Doppel-Sechs neben dem bundesligaerfahrenen Kevin Pezzoni viel besser zur Geltung kommt. Zudem hat er sich psychisch und physisch auf die neue Liga eingestellt. „Ich mache mehr für meinen Körper, achte mehr auf Regeneration.“

Das soll ihm helfen, um heute wieder fit zu sein. Für ein besonderes Spiel an ehemaliger Wirkungsstätte. „Ein Spiel am Bieberer Berg ist immer etwas Besonderes“, betont er. Und wie geht es aus? „Ein 1:0 für uns würde mir schon reichen“, sagt Henrich und grinst.

