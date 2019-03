Rücktrittswelle in Dreieich

Walldorf – In der einen Ecke des Stadions packten die 20 mitgereisten Fans des SC Hessen Dreieich deprimiert ihre Trommeln und Fahnen ein, in der anderen Ecke steckten Mäzen Hans Nolte und der Sportliche Leiter Yüksel Ekiz die Köpfe zusammen. VON JOCHEN KOCH

Hinter der Tribüne standen Trainer Bommer und sein Co-Trainer Ralf Weber – wortlos und fast geschockt über das gerade Gesehene. Sie alle konnten nicht verstehen, wie der SC Hessen Dreieich in der als Abstiegsfinale deklarierten Partie beim SC Astoria Walldorf eine 0:5-Blamage kassieren konnte.

Schon kurz nach dem Walldorf-Debakel kam es in Dreieich zum sportlichen Beben. Der Abstieg in die Hessenliga steht so gut wie fest, doch jetzt ist die gesamte Zukunft des von Nolte im Jahr 2013 auf den Weg gebrachten Regionalligisten fraglich. Noch am Samstag auf der Rückfahrt im Mannschaftsbus hatte Nolte dem Trainerduo Rudi Bommer und Ralf Weber eröffnet, dass er sie in der neuen Saison ebenso wenig weiter beschäftigen werde, wie 20 der 22 unter Vertrag stehenden Spieler. Enttäuscht über diese einsame Entscheidung des Geldgebers erklärte der für den Sportlichen Bereich zuständige Vizepräsident Charly Körbel, der ebenfalls in Walldorf war, am Sonntag seinen sofortigen Rücktritt. Rudi Bommer und Ralf Weber treffen heute zu einem Gespräch mit Hans Nolte zusammen und werden wohl ebenfalls mit sofortiger Wirkung zurücktreten.

Der SC Hessen Dreieich muss nun ohne sportliche Führung und mit einer Mannschaft, der jegliche Motivation fehlt, die restlichen sieben Spiele absolvieren. Der Sportliche Leiter Yüksel Ekiz hatte noch am Sonntagmittag auf Nachfrage keinen Hinweis auf die Entwicklung beim SC Hessen gegeben und stand auch bis zum späten Abend für eine Stellungnahme nicht zur Verfügung.

„Das alles ist über meinen Kopf hinweg geschehen“, sagte Vizepräsident Körbel am Sonntag, „das geht einfach nicht.“ Der Bundesligarekordspieler hatte im Januar 2016 seine ehemaligen Kollegen von der Eintracht, Bommer und Weber, als Nachfolger von Thomas Epp nach Dreieich gelotst. Die Ex-Nationalspieler hatten den SC Hessen im ersten Jahr vor dem Abstieg aus der Hessenliga gerettet, dann zweimal die Hessenmeisterschaft gewonnen und den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Der sportliche Erfolg ist in dieser Saison ausgeblieben, weil Bommer und Weber mit dem zur Verfügung stehenden begrenzten Budget keine regionalligataugliche Mannschaft aufbauen konnten. Bommer, Weber und auch Körbel hatten dieses Dilemma intern mehrfach angesprochen. In der Winterpause sollten Verstärkungen kommen, der Kader wurde wie gefordert auch zunächst verkleinert, doch letztendlich stand kein Budget zur Verfügung.

Körbel, der ehrenamtlich für den SC Hessen gearbeitet hat, hätte sich vorstellen können, „dass Rudi Bommer Sportlicher Leiter wird“ und man sich einen neuen Trainer für die Hessenliga sucht. Doch das ist nun hinfällig. Bommer wollte sich gestern nicht zur aktuellen Entwicklung äußern.

Für den SC Hessen Dreieich ist nach der höchsten Niederlage der Vereinsgeschichte die Rückkehr in die Hessenliga nur noch theoretisch zu verhindern. In Walldorf unterliefen den Dreieichern erneut die obligatorischen individuellen Fehler, die vom Gegner mit dem 1:0 und 2:0 bestraft wurden. Spätestens nach dem 3:0 ließen die Spieler jegliche Einstellung vermissen. Punktgleich mit dem Tabellenletzten Stadtallendorf fehlen den Dreieichern acht Punkte zum ersten sicheren Nichtabstiegsplatz (13.). Selbst bei nur vier Absteigern sind es bis Platz 14 sieben Punkte. Angesichts der Dreieicher Verfassung und der jüngsten Entwicklungen ist eine Aufholjagd in den letzten sieben Spielen utopisch. Die Dreieicher sind 2019 sieglos, in den letzten zwölf Punktspielen gelang ein einziger „Dreier“.

Die große Frage, die man sich nun stellen muss: Wie geht es beim SC Hessen weiter? Beantworten kann sie nur Mäzen Nolte, von dem der Verein finanziell seit der Gründung 2013 abhängig ist, der die Aufstiege aus der Verbandsliga bis in die Regionalliga mitfinanziert und dafür auch ein eigenes Stadion gebaut hat. Nachdem aus der von Nolte schon vor acht Monaten als perfekt gemeldeten Zusammenarbeit mit Eintracht Frankfurt – der SC Hessen Dreieich sollte ein sogenanntes Farmteam des Bundesligisten für junge Spieler werden - bisher nichts geworden ist, gibt es nun offenbar Überlegungen über eine Zusammenarbeit mit Viktoria Urberach. Trainer beim Verbandsligisten ist Lars Schmidt, der sich als Entwickler von jungen Spielern einen guten Ruf erarbeitet hat.

