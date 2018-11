Dominic Rau hat Großes vor: Erst Vater, dann Klassenerhalt

„Ich habe mich gefreut, dass wir einen Punkt geklaut haben“: Dominic Rau bremst im Spiel gegen seinen früheren Klub 1. FC Saarbrücken Gillian Jurcher. Der Innenverteidiger absolviert am Samstag in Steinbach sein 14. Pflichtspiel für den SC Hessen.

Dreieich - 2019 dürfte ein besonderes Jahr werden im Leben des Dominic Rau. Der Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich, seit gestern 28 Jahre alt, wird im März erstmals Vater. Im Mai will er mit dem Neuling aus Sprendlingen den Klassenerhalt feiern. Von Jörg Moll

Vater werden, Klassenerhalt feiern - „das ist doch ein guter Plan, oder“, sagt Dominic Rau lächelnd. Zuvor will er in den ausstehenden Spielen des Jahres beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger (Samstag, 14 Uhr) und eine Woche später gegen Spitzenreiter Waldhof Mannheim dafür sorgen, dass noch Punkte aufs Konto kommen. Schon die zweite Jahreshälfte 2018 war eine besondere. Nach einem verlorenen Jahr beim 1. FC Saarbrücken, Rau hatte wegen zweier langwieriger Verletzungen die gesamte Saison zusehen müssen, schloss er sich Ende August dem SC Hessen an. Beim 0:1 bei Wormatia Worms am 31. August gab der Verteidiger seinen Einstand. „Ich bin ohne Vorbereitung ins kalte Wasser gesprungen“, sagt er: „Aber ich hatte mir den Neustart schwieriger vorgestellt.“ Auch die Integration ins neue Team klappte fix. „Ich bin sehr gut aufgenommen worden, das passt alles sehr gut“, lobt er seine Mitspieler sowie das Trainer- und Betreuerteam. Der Sachse, von 2010 bis 2014 im Zweitliga-Kader seines Jugendvereins Erzgebirge Aue, stellt dem Klub ein gutes Zeugnis aus: „Strukturell ist das alles schon sehr gut aufgestellt: Vom Trainerteam bis zu den Plätzen.“

Rau, der für Aue 25 Zweitligaspiele und 48 Drittligaeinsätze für den Halleschen FC bestritt, fühlt sich längst heimisch in Dreieich. Nach einem Monat im Hotel hat er eine Wohnung gefunden. Seine Frau, die aus Münster (Westfalen) stammt und zuletzt in München arbeitete, ist nun ebenfalls da. Mit dem Hund erkunden sie seither in der Freizeit die Natur der Umgebung. Ab und an geht es auch mal nach Frankfurt auf einen Kaffee. Abends um die Häuser ziehen, ist dagegen nichts für den 28-Jährigen. „Dafür bin ich zu alt“, sagt der werdende Vater lachend. Umso mehr freut er sich auf den Winterurlaub. Weihnachten geht es zur Familie ins Erzgebirge, zuvor stehen ein paar Tage in der Sonne auf dem Programm.

Privat läuft alles bestens, sportlich geht es auch in die richtige Richtung. „Ich bin mit dem Anspruch hergekommen, viel zu spielen. Das hat sich erfüllt“, sagt der 1,87 Meter große Abwehrspieler. Zwölf Regionalligaspiele absolvierte er, dazu das Hessenpokalspiel in Offenbach (2:1), ein Höhepunkt der Dreieicher Saison. Für Rau war das größte Erlebnis das 1:0 gegen den damaligen Tabellenzweiten FC Homburg. In seinem zweiten Pflichtspiel feierte der SC Hessen den ersten Regionalliga-Sieg. Auch das 2:2 gegen den SSV Ulm 1846 nach 2:0-Führung blieb ihm prägend in Erinnerung. Ein emotional besonderes Erlebnis war das 1:1 gegen seinen Ex-Klub Saarbrücken: „Ich habe mich gefreut, dass wir einen Punkt geklaut haben.“

Der Anspruch des SC Hessen an Rau hat sich ebenfalls erfüllt. Der beidfüßige Innenverteidiger sollte mit seiner Erfahrung die Defensive stabilisieren („Ich versuche, ohne Risiko zu spielen“) und vor allem organisieren. Das gelang ihm unaufgeregt - und mit leisen Tönen. „Ich organisiere auf dem Platz, in der Kabine bin ich nicht der Lautsprecher, das überlasse ich anderen“, sagt er. Dem ebenfalls nachverpflichteten Kevin Pezzoni etwa, mit dem ihn eine gemeinsame Vergangenheit in Aue verbindet.

Große Hoffnungen setzt Rau nun in die Wintervorbereitung. „Da wollen wir uns alle noch mal einschwören auf die restlichen Spiele, um noch besser zusammenzuwachsen“, blickt er nach vorne auf den Trainingsauftakt am 14. Januar. Dann geht es um die Realisierung des zweiten Teils seiner persönlichen Jahresplanung: den Klassenerhalt. „Die Mannschaft hat das Potenzial dazu“, ist Rau überzeugt. Sollte das gelingen, steht einer Zukunft in Dreieich wenig im Wege. „Ich bin nicht abgeneigt, zu bleiben“, sagt er: „Denn ich fühle mich einfach sehr wohl.“

