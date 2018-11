Dreieich hofft auf drei Premieren

Spiel beim SC Freiburg

+ © Hartenfelser Danny Klein, „Doppelpacker“ beim Pokalsieg in Offenbach, könnte heute in die Dreieicher Startelf rücken. © Hartenfelser

Dreieich - Es wird mindestens eine doppelte Premiere für den SC Hessen Dreieich. Erstmals spielt der Regionalliga-Aufsteiger gegen den SC Freiburg (Samstag, 14 Uhr) und zum ersten Mal sind die Dreieicher zu einem Spiel einen Tag vorher angereist, um sich in einem Hotel vor Ort in aller Ruhe auf das Spiel vorzubereiten. Und wenn es am Samstag gut läuft, könnte sogar noch die dritte Premiere fällig sein.