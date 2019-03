Harmlose Dreieicher gegen beste Abwehr

Für Kai Hesse war es der Tag der dreifachen Premiere. Erst erzielte der Stürmer des SC Hessen Dreieich im Spiel gegen Wormatia Worms das erste Eigentor seiner Karriere.

Dreieich – Dann musste er zum ersten Mal während eines Spieles wegen einer Platzwunde am Kopf getackert werden und mit einem Turban spielen. Und dann gelang dem 33-Jährigen in der Nachspielzeit im zwölften Spiel sein erster Treffer für den Regionalligisten. Mit dem 1:1 rettete Kai Hesse den stark abstiegsgefährdeten Dreieichern einen Punkt, im Abstiegskampf ist das gegen einen Mitkonkurrenten zu wenig. „Wir müssen jetzt dringend punkten“, sagt Hesse vor den letzten zehn Spielen, davon nur vier im eigenen Stadion.

Nach dem guten Auswärtsspiel in Offenbach hatte Rudi Bommer gehofft, dass seine Mannschaft sich Selbstvertrauen erarbeitet hätte, aber das Gegenteil war der Fall, so dass der SC Hessen nach ganz schwacher Vorstellung auch im vierten Spiel nach der Winterpause sieglos blieb. Die Aussicht auf Besserung ist gering, denn am Samstag müssen die Dreieicher zum FC Homburg. Die Saarländer sind auch ein Aufsteiger, stehen aber am anderen, am besseren Ende der Tabelle. Nach vier Siegen (8:1 Tore) seit der Winterpause ist der Tabellendritte mit der besten Abwehr der Liga (21 Gegentore) für die zweitschlechteste Offensive (23 Tore) ein kaum zu schlagender Gegner. (joko)

Quelle: op-online.de