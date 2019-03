Hausgemachte Probleme beim SC Hessen im Abstiegskampf

Dreieich – Die Szenen nach dem Abpfiff hatten Symbolcharakter. Während die Spieler des SC Hessen Dreieich nach dem 0:1 gegen den FK Pirmasens mit hängenden Köpfen wortlos in die Kabine entschwanden, hüpften Mannschaft, Trainer und Betreuer des FKP ausgelassen im Kreis. Von Jörg Moll

„Schweinetruppe, Schweinetruppe“, skandierten sie. Eine witzig-ironische Anspielung auf eine einfache, aber effektive Spielweise, mit der der Aufsteiger aus der Pfalz dem Klassenerhalt in der Regionalliga Südwest Stück für Stück näher kommt. Mit 27 Punkten steht der FKP auf Rang elf. Ganz anders ist die Lage beim SC Hessen Dreieich, der durch die dritte Niederlage in Folge auf Rang 16 zurückfiel und mit nur 18 Punkten schweren Zeiten entgegengeht. „Du musst den Abstiegskampf annehmen“, bemängelte Trainer Rudi Bommer. Nach ordentlichen 50 Minuten verlor Dreieich erst den Faden, dann die Stabilität und somit verdient das Spiel.

Die Probleme sind vielschichtig und zum großen Teil hausgemacht:

Die Außendarstellung

Das weiterhin gültige und durch Mäzen Hans Nolte veranlasste Schweigegelübde für Trainer und Spieler entpuppt sich als Eigentor. Statt mit entsprechender öffentlicher Darstellung die Sinne für das so wichtige Spiel gegen Pirmasens zu schärfen, entsteht der Eindruck eines Klubs in einem Paralleluniversum. Zu den Ungereimtheiten passt eine Vereinsmitteilung im Vorfeld in karnevalesker Sprache mit Zoten wie „Völlig losgelöst von allen Bedenken kämpfen und dann rein mit dem Ding - aber bitte mit Sahne!“. Das Werk wurde mittlerweile von der Internetseite gelöscht.

Die Probleme gegen direkte Konkurrenten:

Die Mannschaft tut sich extrem schwer gegen Gegner auf Augenhöhe. Gegen die Teams ab Platz zehn hat Dreieich sechs von elf Partien verloren, nur zwei (jeweils 2:1 gegen den FSV Frankfurt und den VfB Stuttgart II) gewonnen. Je zweimal unterlag der SC Hessen Pirmasens und Schlusslicht Stadtallendorf.

Am Samstag kreierte der SC Hessen gegen tief stehende Pirmasenser viel zu selten Gefährliches. „Wir wollten über die Außen kommen, haben es aber zu sehr durch die Mitte probiert“, konstatierte Bommer. Als dann noch Tino Lagator (35.) eine Hundertprozentige fahrlässig vergab und Toni Reljic mit einem Klassefreistoß am starken Torwart Benjamin Reitz scheiterte (51.), folgte das, was in dieser Saison schon so oft passierte: Pirmasens nutzte durch Florian Bohnert (61.) einen kollektiven Aussetzer der Dreieicher Defensive. Nach einer Ecke des SC Hessen hebelte Krobs Schnittstellenpass die Abwehr völlig aus. „Wir haben die Nerven nicht im Zaum. Das waren Anfängerfehler“, ärgerte sich Bommer über das tölpelhafte Verhalten der Abwehr, in der Ljubisa Gavric für den erkrankten Denis Streker ins Team gerückt war. Auch der wiedergenesene Dominic Rau machte keine gute Figur.

Die Schwächen des Kaders:

Leistungsträger hinken den Erwartungen weit hinterher. Den indisponierten Constant Djakpa nahm Bommer nach 68 Minuten vom Feld. Auch Rechtsaußen Uwe Hesse ist ein Schatten vergangener Tage. Die Alternativen sind rar, im Sturm, mit 22 Treffern in 22 Spielen ohnehin ein laues Lüftchen, hat Bommer gar keine. Kai Hesse saß mit Trainingsrückstand nach Grippe auf der Tribüne. Bommers Wunsch nach Verstärkung auf dieser Position in der Winterpause blieb unerfüllt.

Quelle: op-online.de