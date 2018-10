Aus 10:3 für FSV macht Kleinheider 1:2

Dreieich - 10:3 für den FSV Frankfurt. So lautete das Chancenverhältnis im Regionalligaspiel beim SC Hessen Dreieich zugunsten der Gäste aus Bornheim. Von Jochen Koch

Aber am Ende stand es 2:1 für den Aufsteiger, der mit dem glücklichen Sieg den Anschluss ans Mittelfeld geschafft hat und den FSV nach der dritten Niederlage in Folge bei nur noch zwei Punkten Abstand mit in den Abstiegskampf gezogen hat. Zu verdanken hatten die Dreieicher den dritten Heimsieg ganz allein ihrem überragenden Torwart Pierre Kleinheider, der am Samstag neun klare Frankfurter Torchancen zunichtemachte, und nur einmal durch Marco Koch (67. ) bezwungen wurde.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Dreieicher schon 2:0. Die Mannschaft von Rudi Bommer spielte alles andere als gut, aber gnadenlos effektiv. Wie schon am Dienstag im Pokalspiel bei den Offenbacher Kickers (2:1) reichten drei Chancen für zwei Tore. Erst traf der starke Kevin Pezzoni nach einem Eckball, bei dem die FSV-Abwehr einschließlich Torwart Aulbach die Orientierung verloren hatte (16.), dann netzte Zubayr Amiri den einzigen Dreieicher Torschuss der zweiten Halbzeit unhaltbar ein (66.). Auch diesen Treffer hatten die kämpferisch starken, aber naiv spielenden Frankfurter mit einem Fehlpass von Pollasch eingeleitet.

Die Gäste hätten zu diesem Zeitpunkt längst führen müssen, wenn nicht Pierre Kleinheider alle Schüsse und Kopfbälle mit teilweise sensationellen Aktionen gehalten hätte. Und in der 83. Minute setzte der 28-Jährige auf seine Note eins noch das Sternchen. Ljubisa Gavric hatte Ahmed Azaouagh im Strafraum gefällt – Elfmeter für den FSV. In der Bundesliga werden die Torhüter für solche Fälle mit Datensätzen – wer schießt wohin – gefüttert. Als Pierre Kleinheider am Vormittag Rudi Bommer gefragt hatte, „Trainer, wer schießt beim FSV die Elfmeter wohin?“, hatte Bommer keine Antwort parat, denn es war der erste Elfmeter für den FSV. „Elfmeter ist immer Lotterie. Also habe ich mich vorher für eine Ecke entschieden. Bis zum Elfer war ich auch schön warm geschossen“, schmunzelte Kleinheider über seine Abwehraktion, mit der er den gar nicht schlecht geschossenen Elfmeter von Vito Plut zur Ecke lenkte und den Sieg sicherte.

„Ergebnismäßig haben wir heute die ganze Brutalität des Fußballgeschäfts erlebt“, haderte FSV-Trainer Alex Conrad mit der katastrophalen Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir hatten heute Riesen-, Riesenglück und Pierre Kleinheider einen Riesentag“, lobte Bommer den Dreieicher Matchwinner. „Pierre ist seit Wochen eine Bank. Keine Bange, den geben wir nicht ab.“ Diese Erfahrung hatte Kleinheider beim FSV gemacht. „Dort hatte ich nicht meine beste Zeit.“ Als 22-Jähriger war er beim damaligen Zweitligisten die Nummer drei im Tor. Über die Stationen Halle, Aachen und Chemnitz kam er 2017 nach Dreieich.

Mit dem SC Hessen ist Kleinheider nach Startschwierigkeiten in der Regionalliga angekommen. Die ersten sieben Spiele war der SC Hessen sieglos. Dann hat Mäzen Hans Nolte ermöglicht, dass das Trainerduo Bommer/Weber fünf hochkarätige, zweitligaerfahrene Neuzugänge verpflichten konnte. Seitdem haben die Dreieicher von zehn Pflichtspielen nur eines verloren (unglücklich in letzter Sekunde gegen Elversberg). „Seit wir uns als Mannschaft gefunden haben, haben wir einen positiven Trend“, sieht Kleinheider den SC Hessen auf dem richtigen Weg, warnt aber: „Wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen.“ Denn trotz der Erfolgsserie liegt der SC Hessen auf einem Abstiegsplatz. Noch.

