Hessen Dreieich folgt auf SG Egelsbach

Offenbach - Im SC Hessen Dreieich haben die Kickers erstmals seit mehr als 23 Jahren wieder einen Punktspielgegner aus dem Offenbacher Fußballkreis. Von Holger Appel

Die Derbys in der Regionalliga Südwest stehen Ende August und Anfang März an – das könnten Festtage für die Region werden, wie Kreisfußballwart Jörg Wagner prophezeit. Der Blick zurück auf die Regionalliga Süd, Saison 1994/95, mit den Kickers und der SG Egelsbach: Die SGE hatte im März 1995 ihr Heimspiel am Berliner Platz vor 1500 Zuschauern durch Tore von Jürgen Bellersheim und Jochen Krapp mit 2:0, der OFC im August 1994 das Hinspiel auf dem Bieberer Berg mit 2:1 gewonnen. Die Torschützen vor 3000 Zuschauern waren Stefan Schummer und Goran Aleksic sowie Frank Dörr. Die Trainer hießen Lothar Buchmann und auf Egelsbacher Seite Herbert Schäty.

Am Saisonende trennten sich die Wege der Klubs: Der OFC belegte mit lediglich 25 Punkten aus 34 Spielen Platz 15 und stieg ab in die Hessenliga. Der kleine Nachbar aus dem Offenbacher Westkreis sicherte sich als Tabellen-zwölfter mit 30 Punkten den Klassenerhalt und war von 1995 bis 1997 sogar in einer höheren Klasse als der OFC. Mittlerweile spielt die SG Egelsbach in der Kreisoberliga Offenbach, hofft auf eine ordentliche Saison, zählt aber nicht zu den Favoriten.

Der SC Hessen Dreieich, zum zweiten Mal in Folge Meister der Hessenliga, freut sich in seinem schmucken Stadion an der Lettkaut nicht nur auf die Kickers, sondern auch auf weitere namhafte ehemalige Bundesligisten wie den SV Waldhof Mannheim, den 1. FC Saarbrücken, den FC Homburg und den SSV Ulm. Oder auch auf den FSV Frankfurt und die SV Elversberg. Die beiden Spitzenteams der vergangenen Saison, der 1. FC Saarbrücken (gegen 1860 München) und der SV Waldhof Mannheim (gegen den KFC Uerdingen), waren in den Relegationsspielen erneut gescheitert und versuchen wieder anzugreifen.

Immerhin: In dieser Saison sowie 2019/20 steigt der Meister des Südwestens direkt auf – und das ist gut so. Die Kickers, vergangene Saison Dritter, zählen mit ihrem eingespielten Team zu den Favoriten, sie wollen endlich hoch in die 3. Liga. Da waren sie zuletzt im Jahr 2013. So schön Kreisderbys für die Fans in der Region auch sein mögen, allzu oft brauchen die Kickers sie in der Punktrunde dann vermutlich doch nicht.

