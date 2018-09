Hessen Dreieich schöpft Mut nach 1:1 in Mainz

Offenbach - Die schlechte Nachricht für den SC Hessen Dreieich: Der erste Auswärtssieg der Saison lässt weiter auf sich warten. Von Jörg Moll

Die positive Nachricht: Mit dem 1:1 (0:0) beim FSV Mainz 05 II holte das Schlusslicht der Fußball-Regionalliga Südwest den ersten Zähler auf fremden Plätzen in der Regionalliga-Historie nach zuvor fünf Niederlagen. Und es war nicht die einzige positive Erkenntnis, die der Tross des SC Hessen mit nach Dreieich nahm.

„Wir haben uns als Mannschaft sehr gut präsentiert“, meinte SC-Torwart Pierre Kleinheider nach dem couragierten Auftritt am Mainzer Bruchweg. Sein Teamkollege Kevin Pezzoni konstatierte zufrieden: „Es ist Leben in der Mannschaft.“

Trainer Rudi Bommer hatte von seinem Team im neuen 4-2-3-1-System, in dem Daniel Henrich neben Kevin Pezzoni seine beste Saisonleistung als zweiter Sechser bot, mehr Mut in der Offensive gefordert. Und seine Mannschaft setzte die Vorgaben über weite Strecken gut um. Mutig lief die offensive Dreierreihe mit dem deutlich verbesserten Zubayr Amiri, Abassin Alikhil und Uwe Hesse die Mainzer an, zwang sie so zu Fehlern. Bereits in der ersten Minute hatte Pezzoni nach einem Eckball von Uwe Hesse die erste Chance, sein Schuss wurde aber geblockt. Der starke Linksverteidiger Constant Djakpa, der viele gute Akzente in der Offensive setzte, hatte mit einem 17-Meter-Freistoß (18.) die nächste gute Gelegenheit. Auch von dem Schreckmoment in der 33. Minute, als Kleinheider den Kopfball des völlig freistehenden Karlheinz Lappe stark parierte, ließ sich der SC Hessen nicht irritieren.

Vor allem bei Standards, die Bommer in der Trainingswoche zuvor hatte üben lassen, blieb der Neuling gefährlich. Erst scheiterte Rau nach einem Eckball von Uwe Hesse an Finn Dahmen (37.), dann lenkte Dahmen Pezzonis Kopfball nach Freistoßflanke von Djakpa über das Tor (42.). Auch nach Wiederanpfiff blieb der SC Hessen am Drücker - und belohnte sich in der 57. Minute für einen couragierten Auftritt. Nach einer weiteren Ecke durch Djakpa stand Dominic Rau richtig und bugsierte die Kugel aus zehn Metern ins Netz (57.).

SC Hessen Dreieich sichert sich Punkt beim FSV Mainz 05 II: Bilder Zur Fotostrecke

„Danach dachte ich, dass wir dieses Mal dran sind“, meinte Rudi Bommer. Weil aber die Gastgeber nach einer Stunde besser ins Spiel kamen und gleich ihre erste Chance in Durchgang zwei durch Devante Parker nutzten (64.), musste der Dreieicher Coach am Ende mit dem einen Punkt leben. „Eigentlich müssen wir in unserer Situation gewinnen“, räumte der 61-Jährige ein. Doch es war der Auftritt seiner Mannschaft, die ihn optimistisch stimmt. „Wir haben vorne einen richtig guten Ball gespielt, waren mutiger, haben keine Fehler im Aufbau gemacht“, zählte er die positiven Elemente auf und schloss daraus: „Darauf können wir aufbauen.“

Ähnlich dachte Dominic Rau. Der Innenverteidiger traf erstmals seit dem 2. November 2013 in einem Punktspiel (damals für Erzgebirge Aue beim 2:6 gegen Greuther Fürth). Wichtiger als sein persönliches Erfolgserlebnis war auch ihm die Einstellung des gesamten Teams: „Wir hatten uns viel vorgenommen und haben das als Mannschaft gut umgesetzt. Vor allem haben wir uns dieses Mal Chancen erspielt.“ Der eingewechselte Tino Lagator (73./Außennetz) und vor allem Amiri (83.), der nach Zuspiel von Alikhil freistehend über das Tor schoss (83.), hatten das 2:1 auf dem Fuß. Nicht entgangen war Rau aber, dass auch Mainz durch Parker (64.), Mause (85.) und Kinsombi (89.) Riesenchancen hatte. „Von daher geht das Resultat so in Ordnung.“

Quelle: op-online.de