Toni Reljic’s Horrorzeit ist vorbei: Nun will er richtig durchstarten

Dreieich - Das Lächeln ist zurück in Toni Reljic’s Gesicht. Der technisch starke und torgefährliche Mittelfeldspieler des SC Hessen Dreieich hat für einen Fußballer eine regelrechte Horrorzeit hinter sich.

Fast ein Jahr lang – von Dezember 2016 bis Ende November 2017 – hatte der gebürtige Kroate, dessen Vater Dragan den Gruppenligisten FC Dietzenbach trainiert, wegen eines Knorpelschadens im Knie gefehlt. Zwei Operationen musste er über sich ergehen lassen. „Danach habe ich mich langsam herangetastet“, erzählt der 25-Jährige.

Seit der Wintervorbereitung mischt er wieder mit beim Hessenliga-Meister. In der Rückrunde kam er zu sieben Kurzeinsätzen, in den letzten beiden Partien gegen Rot-Weiss Frankfurt und den VfB Ginsheim wirkte er 90 Minuten mit. „Mein Trainer hat mir immer vertraut“, freut sich Reljic, der im Sommer 2016 vom SV Wiesbaden zum SC Hessen gekommen war und einen bärenstarken Start hatte: In 17 Hessenliga-Einsätzen gelangen ihm neun Tore und acht Vorlagen. Beim 4:0 gegen Bayern Alzenau (2. Dezember 2016) musste er nach 19 Minuten verletzt vom Feld. Der Leidensweg begann. „Bei so einer Verletzung kommst du normal nicht mehr zurück“, meinte SC-Trainer Rudi Bommer, der sich umso mehr freut, dass Reljic den Anschluss geschafft hat. „Er trainiert voll mit“, betonte er. Allerdings meldet sich das Knie noch. „Ab und an bereitet es Probleme“, räumt Reljic ein.

Doch die Zuversicht ist längst zurück - und die Vorfreude auf die Regionalliga groß. „Das ist eine Herausforderung, da gibt es keine ‘kleinen’ Vereine mehr, die du mal eben besiegst“, ist er überzeugt. Der gebürtige Kroate, in der Jugend bei der SG Egelsbach, der SG Rosenhöhe und dem FSV Mainz 05 ausgebildet, kennt die Liga bereits. Für Mainz 05 II, Eintracht Frankfurt II und den SVN Zweibrücken spielte er insgesamt 48-mal in der Regionalliga Südwest (3 Tore/ 9 Vorlagen).

Rudi Bommer ist überzeugt, dass ein wieder genesener Reljic wertvoll für sein Team ist: „Er war ein Garant der ersten Meisterschaft des SC Hessen – und er hat das Fußball spielen nicht verlernt.“ Reljic selbst ist dem Verein und auch seinem Trainer dankbar für die Unterstützung während seiner langen Phase der Verletzung und des Heranarbeitens. Das ist verständlich, schließlich hatte der SC Hessen ihm die Kosten für die Reha bezahlt, weil die Berufsgenossenschaft dies aufgrund einer früheren Operation abgelehnt hatte. „Es war schwer für ihn, aber wir haben ihn mental aufgebaut“, sagt Bommer: „Und jetzt rechnen wir mit Toni.“

