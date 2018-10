Selbstbewusst und frisch ins nächste Derby

Dreieich - Rudi Bommer schärfte seinen Hessenkokalhelden schnell wieder die Sinne. „Die Meisterschaft ist unser Tagesgeschäft“, impfte der Trainer des Fußball-Regionalligisten SC Hessen Dreieich seinen Mannen vor dem nächsten Derby am Samstag (14 Uhr) gegen den FSV Frankfurt ein.

Nach dem 2:1-Erfolg im Viertelfinale des Hessenpokals bei Kickers Offenbach soll nun die Aufholjagd des Aufsteigers in der Liga weitergehen. Vor zwei Wochen noch Letzter, hat sich der Klub nach dem jüngsten 2:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart II auf Rang 16 (elf Punkte) vorgearbeitet. „Mit einem Sieg sind wir dran“, betont Bommer. Der SC Hessen hätte dann nur noch zwei Zähler Rückstand auf die aktuell auf dem ersten Nichtabstiegsrang 13 notierten Bornheimer, die mit 16:24 Toren die exakt gleiche Tordifferenz wie Dreieich aufweisen.

„Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, da musst du punkten“, betont Bommer. Seine Mannschaft strotzt nach neun Pflichtspielen, in denen sie nur einmal verlor (3:4 in Elversberg), vor Selbstvertrauen. Der FSV Frankfurt dagegen wartet seit fünf Partien auf einen Sieg. Zuletzt gab es zwei Niederlagen. Beim 1:2 in Ulm und beim 2:3 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II ging das Team von Trainer Alexander Conrad trotz ansehnlicher Leistung leer aus. „Der FSV steht, manchmal mit Fünfer-, dann wieder mit Viererkette, kompakt, setzt wie wir auf ein schnelles Umschaltspiel“, hat Bommer registriert. Doch der 61-Jährige weiß auch um die Probleme, die den FSV, der auf den früheren Offenbacher Denis Mangafic (Gelbsperre) verzichten muss, an den Rand der Abstiegszone gebracht haben. 24 Gegentore hat der abgestürzte Traditionsverein, der vor drei Jahren noch in der 2. Bundesliga spielte, kassiert. Zwölf alleine gegen Waldhof Mannheim (1:5) und in Offenbach (0:7).

Sorgen um die Frische seiner Spieler hat Bommer trotz der Englischen Woche nicht, was nicht zuletzt daran liegt, dass er in Offenbach gleich sieben neue Spieler brachte. Gegen Frankfurt dürfte der zuletzt geschonte Constant Djakpa wieder zur Verfügung stehen. Fragezeichen stehen noch hinter dem Einsatz von Tino Lagator (Achillessehnenprobleme) und Uwe Hesse (Knöchelprobleme). Abassin Alikhil (Rippenprobleme) lief gestern erstmals wieder. Ein Einsatz am Samstag kommt aber zu früh. (jm)

