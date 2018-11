Hoffnung bei Dreieicher Duo

Offenbach - Rudi Bommer spricht in höchsten Tönen über seinen ehemaligen Verein. „Das ist ein ganz anderes Kaliber“, sagt der Trainer des SC Hessen Dreieich über den amtierenden Meister der Fußball-Regionalliga Südwest, den 1. FC Saarbrücken, der am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger zu Gast ist.

Die Saarländer holten aus den vergangenen fünf Spielen 13 von 15 möglichen Punkten und fegten zuletzt die Hoffenheimer Erstliga-Reserve mit 5:0 vom Platz. Dreieich unterlag hingegen nach acht Begegnungen in Folge ohne Niederlage beim SC Freiburg II 1:2 und verpasste den Sprung auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz. Diesen in den verbleibenden vier Spielen bis zur Winterpause noch zu erreichen, wird nicht leicht. Denn das Restprogramm des SC Hessen hat es in sich.

Die Dreieicher müssen in den nächsten Wochen unter anderem noch beim Tabellenzweiten SV Steinbach (1. Dezember) ran und haben Spitzenreiter SV Waldhof Mannheim (8. Dezember) zu Gast. Davor gastiert am 23. November noch der Vorletzte Eintracht Stadtallendorf im kleinen Stadion an der Lettkaut. In dieser Partie dürften die Siegchancen wohl mit Abstand am höchsten sein.

Gegen den 1.FC Saarbrücken, den Bommer zwischen 2005 und 2006 trainierte, müsse seine Mannschaft „hellwach sein“, warnt der ehemalige Profi. Andernfalls geht der SC Hessen leer aus. „Die Mannschaft ist von der nummer eins bis zur Nummer 20 des Kaders einfach gut bestückt. Sie hat eine sehr hohe Geschwindigkeit im Spiel nach vorn. Hinten sind sie angesichts der Dominanz nach vorn schon mal ein bisschen nachlässig. Das wollen wir nutzen. Man kann in dieser Liga jeden Gegner straucheln lassen, was uns gegen Homburg und Ulm schon gut gelungen ist. Wir wollen jetzt Saarbrücken ärgern“, sagt Bommer.

Da trifft es sich gut, dass in Kevin Pezzoni und Nico Opper zwei Stammspieler, die sich in Freiburg verletzt hatten, möglicherweise wieder zur Verfügung stehen. Die Knieprobleme bei Rechtsverteidiger und Kapitän Opper waren nicht so schlimm, und auch bei Pezzoni haben sich die Befürchtungen nicht bewahrheitet. Der Stich in der Wade, den der defensive Mittelfeldmann verspürt hatte, sei kein Muskelfaserriss, sagt Bommer. „Da ist zum Glück nichts kaputt gegangen.“ Pezzoni will jetzt testen, ob es reicht für Samstag. Falls nicht, hätte er aufgrund des anstehenden spielfreien Wochenendes genug Zeit, um fit für das wichtige(re) Spiel gegen Stadtallendorf zu werden. (cd/app)

