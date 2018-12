1:0 – Dreieich siegt dank Reljic in Steinbach

Haiger - Im neunten Anlauf hat der SC Hessen Dreieich in der Fußball-Regionalliga Südwest seinen ersten Auswärtssieg eingefahren. Von Patrick Leonhardt

Ausgerechnet beim Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger gewann der Aufsteiger durch einen Treffer von Toni Reljic Sekunden nach dem Seitenwechsel mit 1:0 (0:0). Und das völlig verdient, da waren sich beide Trainer einig. „Das war unser stärkstes Auswärtsspiel, taktisch und spielerisch. Mir fällt ein Stein vom Herzen, dass wir das, was wir vergangene Woche gegen Stadtallendorf haben liegen lassen, mit nach Hause nehmen können“, sagte SC Hessen-Trainer Rudi Bommer. Sein Gegenüber Matthias Mink meinte: „Insgesamt waren wir in der ersten Hälfte zu fahrig, zu pomadig. Wichtig war zur Pause, dass die Null gestanden hat. Wenn du eine Spitzenmannschaft sein willst, musst du offensiv wie defensiv mehr Qualität aufs Feld bringen.“

Auf das Feld bringen mussten die Dreieicher erst einmal elf gesunde Spieler. „Wenn ich ganz ehrlich bin, hatten wir im Vorfeld Probleme mit einigen Spielern, die wir hätten brauchen können und daheim lassen mussten. Ich hatte auf dem Weg hierher kein gutes Gefühl“, gab Bommer zu, nachdem Dominic Rau ebenso passen musste, wie kurzfristig auch Zubayr Amiri mit Rippenschmerzen. „Wir haben mal durchgewürfelt, was geht“, schmunzelte Bommer. Und so übernahm Linksfuß Constant Djakpa den Part des Rechtsverteidigers, „weil er das unter der Woche im Training überzeugend gemacht hat“, erklärte Bommer. Niko Opper rückte in die Innenverteidigung, „weil er das früher auch schon gespielt hat“, hatte Bommer vollstes Vertrauen in seinen Kapitän. Links verteidigte Eduardo Mateus eindrucksvoll, Daniel Henrich verlor im Mittelfeldzentrum keinen Zweikampf.

Auf der linken Außenbahn spielte erstmals seit knapp drei Monaten wieder von Beginn an Loris Weiss, der gemeinsam mit Toni Reljic im ersten Durchgang für die meiste Gefahr vor dem Steinbacher Tor sorgte. Weiss schoss nach neun Minuten knapp am langen Pfosten vorbei, ebenso Reljic nach einer Viertelstunde, Weiss hatte aufgelegt. Steinbach erspielte sich zwar nun ein leichtes optisches Übergewicht, die Dreieicher Defensive stand aber sicher. Die beste Möglichkeit donnerte Timo Kunert freistehend weit über das Tor (35.).

Hessen Dreieich gewinnt in Haiger: Bilder

Nach der Pause legte erneut Weiss für Reljic auf, der aus 18 Metern flach zum 1:0 für die Gäste traf (46.). Vor allem in der Schlussphase drängte Steinbach mit allen Mitteln und am Ende mit fünf Stürmern auf den Ausgleich, die besseren Chancen hatten aber weiterhin die Dreieicher. Reljic schoss einen Konter unbedrängt über das Tor (59.), Kai Hesse (71., 88.) und Eduardo Mateus (90.+3) scheiterten frei vor dem starken Steinbacher Torhüter Tim Paterok, der eine höhere Niederlage der Hausherren verhinderte. „Ich hatte der Mannschaft gesagt, dass wir gegen Homburg, Ulm und Saarbrücken gut gespielt und gepunktet haben und dass uns Tabellenzweite liegen“, meinte Bommer. Nun wollen die Dreieicher am Samstag zum Jahresabschluss auch gegen einen Spitzenreiter (Waldhof Mannheim) erfolgreich auftreten.

