FC Schalke 04: Feuert Sportchef Jochen Schneider Trainer Domenico Tedesco?

Die Vorstellung von Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider wird spannend: Schmeißt er als erste Amtshandlung Trainer Domenica Tedesco raus? Was dafür und was dagegen spricht:

Gelsenkirchen - Das wäre in der Bundesliga-Geschichte einmalig: Am ersten Arbeitstag entlässt der neue Sportvorstand direkt den Trainer - sowas kann nur auf Schalke passieren!

Wenn der Verein am Dienstag Jochen Schneider vorstellt, wird es schnell um Domenico Tedesco gehen. Das 0:4 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag war der absolute Tiefpunkt der Saison. Sogar die treuesten Fans in der Nordkurve beschimpfen die Spieler. Klar ist seitdem: Die Tage von Domenico Tedesco sind gezählt, berichtet wa.de*.

Nun soll's der neue Sportvorstand richten. Am Montag hat der Schalker Aufsichtsrat Jochen Schneider berufen, am Dienstag wird er vorgestellt. Doch verkündet er direkt die Entlassung von Domenico Tedesco?

FC Schalke 04: Pressekonferenz mit Jochen Schneider im Live-Ticker

Dagegen spricht: Schneider hatte bisher viel zu wenig Zeit, sich einen Überblick über die schwierige und aufgeheizte Lage auf Schalke zu verschaffen. Dafür spricht: Im Aufsichtsrat mit dem mächtigen Vorsitzenden Clemens Tönnies soll die Stimmung gekippt sein. Das Gremium könnte Schneider unter Druck setzen.

Umso spannender wird Schneiders Vorstellung am Dienstagmittag. wa.de* berichtet im Live-Ticker von der Pressekonferenz.

