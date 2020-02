Schnelles Wiedersehen nach dem Rasen-Zoff: Schalkes Pokal-Duell mit Hertha im Live-Ticker

Schalkes Trainer David Wagner ärgerte sich über den Zustand des Rasens in Berlin.

Schalke 04 bekommt es wieder gegen Hertha BSC zu tun - diesmal im Achtelfinale des DFB-Pokals. Im Vorfeld zofften sich die Trainer David Wagner und Jürgen Klinsmann über den Rasen.

So schnell kann's gehen! Nur vier Tage nach der Nullnummer in Berlin kommt es erneut zum Duell zwischen Schalke 04 und Hertha BSC. Diesmal am Dienstagabend im Achtelfinale des DFB-Pokals, von dem wa.de* im Live-Ticker berichtet.

Für Gesprächsstoff sorgte die Rasen-Kritik von Schalkes Coach David Wagner, auf die Hertha-Coach Jürgen Klinsmann spöttisch reagierte.

Während Wagner nicht erneut darauf eingehen wollte, sprach er über die personelle Situation und darüber, dass bei Suat Serdar aufgrund seiner am Freitag erlittenen Verletzung noch ein Fragezeichen für die Schalker Aufstellung am Dienstag gegen Hertha BSC steht. Die Partie zwischen Schalke und Hertha wird auch live im TV* übertragen.

*wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.