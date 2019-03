Zwei Platzverweise, verschossener Elfer und Can-Treffer - Juve gewinnt Spitzenspiel

Juventus Turin hat seine Vormachtstellung in der Serie A unterstrichen. Beim Tabellenzweiten SSC Neapel gewann der Serienmeister auch dank der Nervenschwäche der Gastgeber.

Neapel - Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat die möglichen letzten Zweifel am nächsten Meistertitel praktisch beseitigt. Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri entschied am Sonntagabend das hochklassige Spitzenspiel in der Serie A beim SSC Neapel mit 2:1 (2:0) für sich. Nach dem 26. Spieltag baute Juve damit auch ohne den weiterhin pausierenden Sami Khedira seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 16 Punkte auf Napoli aus.

In einer packenden Partie mit spektakulären Torraumszenen, zwei Platzverweisen und einem verschossenen Elfmeter erzielten Miralem Pjanic (28.) und der frühere Leverkusener Emre Can (39.) die Treffer für die Gäste. José Callejon (61.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für die Elf des Ex-Bayern-Trainers Carlo Ancelotti.

Zwei Platzverweise - erst fliegt Napoli-Keeper, dann Pjanic

Bei Juve sah Torschütze Pjanic nach einem absichtlichen Handspiel die Gelb-Rote Karte (47.). Zuvor musste Neapels Torwart Alex Meret wegen einer Notbremse gegen Juve-Stürmer Cristiano Ronaldo schon nach 25 Minuten mit Rot vom Platz. Der polnische Angreifer Arkadiusz Milik wurde ausgewechselt, der kolumbianische Keeper David Ospina kam ins Spiel. In der 84. Minute vergab Neapels Kapitän Lorenzo Insigne die Chance zum 2:2, als er einen Handelfmeter an den Pfosten schoss.

Khedira war vor rund eineinhalb Wochen nach Herzrhythmusstörungen operiert worden. Der Mittelfeldspieler werde sich weiteren Untersuchungen unterziehen, es gebe noch kein Datum für seine Rückkehr, hatte Allegri vor dem Spiel gegen Neapel gesagt.

