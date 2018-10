Spanien gegen England im Live-Ticker: Aufstellung deutet auf Offensiv-Spektakel hin 

Spanien trifft heute in der Nations League auf England.

Zum Rückspiel in der Nations League ist England heute in Spanien zu Gast und möchte für die Hinspiel-Niederlage Revanche nehmen. Hier gibt es den Live-Ticker.

Am heutigen Montag empfängt Spanien die „Three Lions“ aus England in Sevilla zum Rückspiel in der Nations League.

Das Hinspiel im September endete mit 2:1 für die Spanier.

Die Torschützen waren Saúl Ñíguez und Rodrigo für Spanien und Marcus Rashford für England.

Hier finden Sie auch die Ergebnisse der anderen Nations-League-Partien am Montag, unter anderem vom Duell zwischen Island und der Schweiz.

Spanien - England -:- (Anpfiff: 20.45 Uhr)

Spanien: De Gea - Jonny, Nacho, Ramos, Alonso - Thiago, Busquets, Saul - Aspas, Rodrigo, Asensio England: Pickford - Trippier, Maguire, Gomez, Chilwell - Barkley, Dier, Winks - Sterling - Rashford, Kane Tore: --- Schiedsrichter: ---

>>> Ticker aktualisieren <<<

Island - Schweiz -:- (-:-) Bosnien und Herzegowina - Nordirland -:- (-:-) Finnland - Griechenland -:- (-:-) Estland - Ungarn -:- (-:-) Luxemburg - San Marino -:- (-:-) Weißrussland - Moldawien -:- (-:-)

+++ In einer guten Dreiviertelstunde ist Anpfiff im Estadio Benito Villamarín in Sevilla. Die Aufstellungen beider Mannschaften wurden bereits veröffentlicht. Ein kurzer Blick verrät: uns erwartet heute ein Offensiv-Spektakel! Gareth Southgate bietet mit Harry Kane und Marcus Rashford zwei Stürmer auf, die Spanier laufen im 4-3-3 auf und haben mit Aspas, Rodrigo und Asensio drei Offensivkräfte auf dem Platz. Das kann was werden!

+++ Hallo und ein herzliches Willkommen zu unserem Live-Ticker der Partie Spanien gegen England im Rahmen der UEFA Nations League! Das Hinspiel entschieden die Spanier knapp mit 2:1 für sich, gelingt den Engländern in Sevilla nun die Revanche? (tz.de* zeigt den Spielplan der Nations League 2018/2019 im Überblick).

Nations League im Live-Ticker: Spanien fordert erneut England - das nächste Topspiel

Sevilla - Das nächste Topspiel in der Nations League steht an: Spanien empfängt die „Three Lions“ im Estadio Benito Villamarín, der Spielstätte von Betis Sevilla. Schon beim 2:1 vor knapp einem Monat zeigten beide Teams, warum sie aktuell zu den besten Nationalmannschaften gehören. Nach der frühen Führung durch Marcus Rashford hatten Saúl Níguez und Rodrigo die Partie zu Gunsten des Weltmeisters von 2010 gedreht.

Eine ähnlich enge Partie ist auch dieses Mal wieder zu erwarten. Besonderheit bei Spanien: Der Neu-Dortmunder Paco Alcácer gehört nach seinen überzeugenden Auftritten im schwarzgelben Dress wieder zum Aufgebot von „La Furia Roja“. Kann er diese Leistung auch für das Team von Trainer Luis Enrique auf den Platz bringen?

In einem separaten Artikel auf tz.de* haben wir für Sie zusammengefasst, wo und wie Sie die Partie Spanien gegen England live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Nations League: Das sind die weiteren Spiele am Montag

Nicht nur England, auch Island ist an diesem Montag auf eine Revanche aus. Gegen die Schweiz gilt es, eine 0:6-Packung vergessen zu machen. Zudem empfängt Bosnien und Herzegowina Nordirland, während Griechenland in Finnland zu Gast ist.

Auch für das Nations-League-Duell zwischen Island und der Schweiz haben wir Sie einen TV-Guide erstellt.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digtial Redaktionsnetzwerks.

nc