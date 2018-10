Doppelschlag genügt: FC Bayern tanzt in Athen Sirtaki

Der FC Bayern hat auch in der Champions League zurück in die Erfolgsspur gefunden. Bei AEK Athen reicht den Münchnern ein Doppelschlag nach der Pause.

Athen - Bayern München ist auch in der Champions League in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der deutsche Fußball-Rekordmeister feierte mit dem 2:0 (0:0) in der Champions League bei AEK Athen den zweiten Sieg im dritten Spiel und übernahm zumindest vorübergehend Platz eins in Gruppe E.

Javi Martinez (61.) und Robert Lewandowski (63.) brachten den Bayern mit ihren Toren den auf dem Weg ins Achtelfinale fest eingeplanten Dreier beim griechischen Champion. Vorausgegangen war allerdings ein einstündiges Geduldspiel, in dem die Münchner manche Schwäche offenbarten.

Am 7. November empfängt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac Athen zum Rückspiel.

sid