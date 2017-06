Nach Verlust am Ballermann: RB-Gegner hat Pokal wieder

Palma de Mallorca/Dorfmerkingen - Ein Dorfverein aus Baden-Württemberg gerät innerhalb weniger Stunden gleich zweimal in die Schlagzeilen: Erst werden die Sportfreunde Dorfmerkingen im DFB-Pokal dem Vizemeister RB Leipzig zugelost, dann sorgt ein Facebook-Post über eine verlorene Trophäe für Aufregung. Von Niels Britsch

Die Fußballer der Sportfreunde Dorfmerkingen hatten allen Grund zu feiern: Erst gewannen sie den Landespokal in Baden-Württemberg und qualifizierten sich damit für den DFB-Pokal. Dann wurde ihnen auch noch der Vizemeister RB Leipzig zugelost. Kein Wunder also, dass die Truppe es im Bierkönig am Ballermann auf Mallorca richtig krachen ließ. Dumm nur, dass sie die Trophäe ihres Triumphes, den WFV-Pokal, auf ihre Zechtour an die Playa de Palma mitnahmen, denn im Bierkönig kam ihnen das gute Stück abhanden. Daraufhin baten die Fußballer auf Facebook um Hilfe:

Die Sportfreunde Dorfmerkingen versprachen, den Verlust nicht anzuzeigen, falls der Pokal zurückgebracht werden würde. Obendrein bot der Verein gar an, die Trophäe mit Bier "oder auch Tickets fürs DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig" auszulösen.

Allerdings rechneten die Sportfreunde wohl nicht mit dem Echo, das der Facebook-Post auslösen würde: Innerhalb weniger Stunden wurde der Beitrag tausendfach geteilt und kommentiert, etliche Medien berichteten über das Missgeschick des nun als RB-Gegner bekannt gewordenen Dorfvereins.

Doch die Veröffentlichung im Sozialen Netzwerk brachte den gewünschten Erfolg: Am heutigen Montagabend verkündete Verein: "Der Pott ist aufgetaucht!"

Wie der Pokal den Weg zurück zu seinen rechtmäßigen Gewinnern gefunden hat, wollten die Sportfreunde allerdings noch nicht verraten. Der Verein nutzte jedoch die Gunst der Stunde und lud zu einer Pressekonferenz für den morgigen Dienstag, wo sie die Geschichte des verschwundenen Pokals auflösen und auch auf das bevorstehende Pokalspiel gegen RB Leipzig eingehen wollen.

