Effenberg macht den Karius: Ex-Bayern-Star veräppelt Liverpool-Keeper

Stefan Effenberg veräppelt Loris Karius in einem Instagram-Video. Der Liverpool-Keeper hatte ein seltsames Video gepostet und es kurz darauf wieder gelöscht.

München - Manchmal sind die Wege eines Menschen unergründlich. Natürlich machte Loris Karius nach dem verlorenen Finale in der Champions League schwere Tage und vermutlich auch Wochen durch. Immerhin patzte der deutsche Keeper in Diensten des FC Liverpool gegen Real Madrid im Endspiel in Kiew derart verheerend, dass er viel Mitleid aus aller Welt bekam.

Zunächst kugelte er einen Abwurf direkt vor die Füße von Karim Benzema, dann ließ er einen Weitschuss von Gareth Bale durch die Finger rutschen - fertig war die 1:3-Niederlage. Karius war am Boden, Liverpool ebenfalls.

Karius: Erst Tränen, dann ein Werbe-Video

Der Keeper vergoss danach Tränen, bekam aber von den Fans der Reds jegliche Unterstützung. Auch Jürgen Klopp soll ja weiter auf den 25-Jährigen setzen.

Als die WM begann und die Häme für Karius in den sozialen Netzwerken nicht mehr ganz so schlimm war, sorgte der Keeper dann aber mit einem Video auf Instagram dafür, dass er wieder in den Fokus der Fans rückte. Allerdings wieder auf negative Weise.

Karius inszenierte sich darin wie ein Filmstar. Er zeigte sich darin beim Tischtennis spielen, beim Workout vor den Hollywood Hills und in Zeitlupe unter der Dusche. Dass so etwas bei Fans nach solch folgenschweren Patzern womöglich nicht besonders gut ankommt, hätte Karius sich denken können.

Loris Karius' Instagram video is even better with Baywatch music. pic.twitter.com/yRK8UFWV5R — Kristian (@vonstrenginho) 5. Juli 2018

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis sich irgendjemand die Mühe macht und das Video parodiert. Stefan Effenberg hat das nun getan - und bekam dafür im Netz viel Lob und hatte die Lacher auf seiner Seite.

Auch der Tiger springt lässig in den Pool, duscht in Zeitlupe und isst genüsslich sein Eis - allerdings meint er das Ganze natürlich nicht ernst.

So schrieb Effe zu dem Video: „We all have our reasons“ (“Wir alle haben unsere Gründe“) und setzt noch einen Lach-Emoji dahinter.

Die Fans feierten Effes Post auf Instagram auf jedem Fall. Wie Loris Karius reagierte, weiß man bislang noch nicht. Gefreut haben dürfte er sich vermutlich nicht.

fs