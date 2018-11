Steinbach liegt dem SC Hessen eher

Offenbach - Die Stimmung von Rudi Bommer hat sich wieder etwas aufgehellt, aber der vergebenen Chance trauert er immer noch nach.

„Wir hätten einen Riesensatz machen können“, sagt der Trainer der SC Hessen Dreieich mit Blick auf die 0:2-Heimpleite gegen Eintracht Stadtallendorf. Sein Team habe die Möglichkeit, den Konkurrenten zu distanzieren und den Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz auf einen Zähler zu verringern, „fahrlässig“ vergeben. „Da darf man mal verärgert sein“, meint Bommer, der nach der Partie seine Mannschaft kritisiert hatte. „Man muss sich dann aber auch irgendwann mal wieder sortieren“, stellt er klar. „Wir haben ja gleich die nächste Partie vor der Brust. Stadtallendorf ist aufgearbeitet. Wir haben den Jungs auch noch ein paar Sachen gezeigt. “.

Dass die Chance nicht genutzt wurde, ist umso ärgerlicher, da Dreieich in den zwei Spielen bis zur Winterpause auf die Spitzenteams der Regionalliga Südwest trifft. Am Samstag (14 Uhr) ist der SC Hessen beim TSV Steinbach Haiger (2.) gefordert, danach kommt dann Waldhof Mannheim (1.) in den Hahn-Air-Sportpark. „Wir müssen gegen diese beiden Mannschaften nicht das Spiel machen, das liegt uns eher“, betont Bommer. Die Marschroute ist unterdessen klar: „Erstens Zweikämpfe gewinnen, zweitens kontern.“ Steinbach hat zwar die beste Abwehr der Liga, kassierte sechs seiner 15 Gegentore aber in den vergangenen drei Spielen. „Jede Mannschaft ist anfällig“, sagt Bommer, der allerdings noch nicht weiß, wer ihm zur Verfügung stehen wird. Zubayr Amiri war gegen Stadtallendorf mit Leistenproblemen ausgewechselt worden. Sein Einsatz ist ebenso fraglich wie der von Kevin Pezzoni, der zuletzt aufgrund von Wadenproblemen gefehlt hatte. Er soll heute einen „richtigen Test“ (Bommer) im Training machen. Danny Klein (Steißbein-Operation) wird frühestens gegen Mannheim wieder ein Thema sein. - cd

