Stemann entscheidet Gipfeltreffen

Offenbach – Mit dem 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen den SC 1960 Hanau feierte Germania Ober-Roden in der Fußball-Verbandsliga Süd nicht nur seinen siebten Sieg hintereinander, sondern baute den Vorsprung an der Tabellenspitze noch aus. Ärgster Verfolger ist jetzt die Spvgg.

03 Neu-Isenburg, die das Duell bei Rot-Weiß Darmstadt nach einem 0:2-Pausenrückstand noch mit 3:2 gewann.

Die TS Ober-Roden kassierte die dritte Niederlage hintereinander, holte aus den vergangenen vier Partien nur einen Zähler. Viktoria Urberach hängt nach dem 1:2 bei Rot-Weiss Frankfurt im Tabellenkeller fest, auch der JSK Rodgau ging dieses Mal leer aus.

Germania Ober-Roden - SC 1960 Hanau 1:0 (1:0). Der SC 1960 Hanau knüpfte in keiner Phase an die bärenstarke Vorstellung der Woche zuvor an, als die TS Ober-Roden glatt mit 6:0 geschlagen worden war. Bitter für den HSC: Ex-Profi Markus Hofmeier sah in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse die Rote Karte und wird seinem Team am Mittwoch im Kreispokal-Hit gegen Hessenligist FC Hanau 93 fehlen.

Rund 250 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie, die das Prädikat Spitzenspiel jedoch nicht wirklich verdient hatte. Beide Mannschaften leisteten sich bei allem Engagement zu viele Stockfehler und Ungenauigkeiten. Jonas Dapp scheiterte in der sechsten Minute noch am gut aufgelegten HSC-Torwart Jannis Pellowski, wenig später lag der Ball im Netz. David Stemann stand nach einer von Hakan Firat gut getretenen Ecke im Strafraum frei und traf zum 1:0 (8.). In der 23. Minute pfiff die nicht immer souverän leitende Schiedsrichterin Stadler das von Firat erzielte 2:0 wegen einer Abseitsstellung zurück – eine umstrittene Entscheidung. Kurios auch die Rücknahme einen Roten Karte für Germanias Aziz Bidou. Nach Rücksprache mit ihrer Assistentin korrigierte Stadler die „Farbenauswahl“ in Gelb.

„Ich war mit der spielerischen Leistung meiner Mannschaft in der ersten Hälfte überhaupt nicht zufrieden“, meinte Hanaus Trainer Savas Erinc. Seine Mannschaft mühte sich nach dem Seitenwechsel zwar mehr, doch fußballerisch blieb vieles Stückwerk und glasklare Torchancen wurden zu wenige kreiert. Die Ober-Rodener hatten beim Pfostentreffer von Mervan Emir (51.) das 2:0 vor Augen. Die Hanauer drängten in der Schlussphase mit Vehemenz auf den Ausgleich, brachten die Kugel aber nicht über die Linie.

Germania Ober-Roden: Weinreich - Sumanov, Friess, Bidou, Schulte - Emir (78. Feuchter), Firat (74. Marweg), Stemann, Özgün - Christopher-Como (53. Ennin), Dapp

SC 1960 Hanau: Pellowski - Parker, Gültekin, Gecili (72. Puljic), Boateng (32. Piranashvili) - Aslan, Hofmeier, Bicakci, Demir, Ohashi - Kohnke (60. Bauer).

Tor: 1:0 Stemann (8.) - Rote Karte: Hofmeier (90./Hanau, Notbremse)

Rot-Weiß Darmstadt - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 2:3 (2:0). „Das war ein glücklicher Sieg. Wenn Darmstadt cleverer agiert, liegen wir zur Pause mit 1:6 zurück“, gab 03-Trainer Nick Janovsky zu. Erst nach einer halben Stunde kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. „Nach der Pause haben wir dann endlich Zweikämpfe geführt und waren präsenter“, erklärte Janovsky. Doch selbst nach zwei Platzverweisen hatten die Darmstädter in der Schlussphase eine Großchance zum 3:3, doch 03-Torhüter Andreas Rudolf rettete.

Spvgg. 03 Neu-Isenburg: Rudolf; Metzler, Scheel, Diack 846. Essome), Nessen, Schellhorn, Osman (60. Djordjevic), Letellier, Wolfarth, Ermert (71. Kraus), Züge

Tore: 1:0 Sancak (17.), 2:0 Aykir (20.), 2:1 Wolfarth (50.), 2:2 Züge (73.), 2:3 Kraus (85.) - Rote Karte: Kireski (63./Darmstadt, Handspiel ) - Gelb-Rote Karte: Bohn (67./Darmstadt) - Bes. Vork.: Henssel (Darmstadt) hält HE von Züge (64.)

TS Ober-Roden - Eintracht Wald-Michelbach 1:3 (1:1). „Das fällt einem schwer zu akzeptieren, aber das Glück müssen wir uns wieder erarbeiten“, sagte TSO-Trainer Bastian Neumann. Zwar kassierte die TSO die dritte Niederlage hintereinander, zeigte sich aber deutlich verbessert. Zum Matchwinner der Gäste avancierte der ehemalige Neu-Isenburger Johannes Günther, der in der 61. Minute mit einem Schuss aus rund 40 Metern das 2:1 für die Überwälder erzielte. „Wenn wir länger das 1:1 halten, bleiben wir im Spiel“, bedauerte Neumann. Zudem verschoss Mario Gotta bereits drei Minuten nach dem Seitenwechsel einen Strafstoß.

TS Ober-Roden: Schwaar; Strauß, Jung, Hesse, Gick, G. Barak (80. Andres), Schultheis, Schöppner, Kozlu, Sitter (80. Waas), Gotta

Tore: 0:1 Günther (18.), 1:1 Sitter (32.), 1:2 Günther (61.), 1:3 Klinger (90.+1) - Bes. Vork.: Wiegand (Wald-Michelbach) hält FE von Gotta (48.)

1. FC 06 Erlensee - JSK Rodgau 3:0 (0:0). „Wir sind unter Wert geschlagen worden. Erlensee hatte vier Torchancen, alle im zweiten Durchgang“, meinte JSK-Trainer Andreas Humbert. Nach guter erster Hälfe gerieten die Jügesheimer drei Minuten nach Wiederanpfiff auf die Verliererstraße, nach 65 Minuten sorgte der FCE mit dem 2:0 für die Vorentscheidung.

JSK Rodgau: Czaronek; Hitzel, Cölsch, Köhler, Kunth (73. Neteoui Flores), Ballesteros (68. Dejanovic), Bleibdrey, Freitag, Profumo, Enders, Fakic (68. Konstantinidis)

Tore: 1:0 Schunck (48.), 2:0 Wagner (65.), 3:0 Lüdke (90.)

Rot-Weiss Frankfurt - Viktoria Urberach 2:1 (1:0). „Das war ein ordentliches Spiel von uns, einziges Manko war die Chancenverwertung“, sagte Urberachs Trainer Jens Wöll. Gleich mehrfach scheiterte scheiterte die Viktoria in Eins-gegen-Eins-Situationen am guten Daniel Duschner im Tor der Rot-Weissen. So reichte es nur noch zum Anschlusstreffer.

Viktoria Urberach: Schickedanz; Boudchich (74. Puls), Piarulli, Kohl, Schneider, S. Yildirim, Serra, M. Yildirim, Alempic, Hochstein, Di Maria

Tore: 1:0 Daudi (27./FE), 2:0 Müller (69.), 2:1 Puls (80.) leo/fs

