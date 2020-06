Bayern-Hammer: Routinier gnadenlos ehrlich - „Werde versuchen, einen neuen Verein zu finden“

Im Sommer wird sich der FC Bayern München auf der einen oder anderen Position neu aufstellen. Ein Routinier kündigte jetzt seinen Transfer an.

Der FC Bayern* verstärkt sich zur kommenden Saison mit Alexander Nübel .

verstärkt sich zur kommenden Saison mit . Der Transfer sorgt an der Isar für eine neue Torwart-Hierarchie.

Was macht Sven Ulreich? Der Routinier kündigte jetzt seinen Transfer an.

Update vom 3. Juni: Der FC Bayern München* muss in der Bundesliga am Samstag gegen Bayer Leverkusen ran*. Möglicherweise wird es eine der letzten Dienstreisen von Ersatztorwart Sven Ulreich sein.

„Klar ist auch, dass ich in der kommenden Saison nicht die Nummer drei sein möchte. Ich werde versuchen, einen neuen Verein zu finden“, sagte der 31-Jährige bei Sport1, nachdem die Bayern neben Kapitän Manuel Neuer noch den Schalker Keeper Alexander Nübel ab Sommer verpflichtet haben.

Sven Ulreich: Abschied vom FC Bayern München schon besiegelt?

Ulreichs Vertrag in München läuft noch bis 2021. „Wenn sich nichts Passendes ergeben sollte, ist es möglich, dass ich meinen Vertrag erfülle. In diesem Fall werde ich mich voll reinhängen, um die Nummer zwei zu bleiben“, ergänzte der frühere Stuttgarter, der seit 2015 bei den Bayern spielt.

In dieser Saison ist Ulreich, der für die Bayern bisher 68 Pflichtspiele absolviert hat, noch nicht zum Einsatz gekommen. Ein neues Ziel gibt es noch nicht. „Vorstellbar ist alles. Vor allem in der aktuellen Situation weiß man nicht, was sich noch alles ergibt“, sagte Ulreich.

Nübel steht aktuell wieder im Schalker Tor, bei S04 droht künftig aber ein Keeper-Chaos, wie ruhr24.de* berichtet. Bei den Bayern wird währenddessen weiter über Neuzugänge spekuliert. Bei Leroy Sané und Kai Havertz gibt es offenbar neue Entwicklungen. Und: FCB-Legende Philipp Lahm überraschte nun mit einem Instagram-Foto.

Bayern-Routinier spricht über Abschied - Wechsel innerhalb der Bundesliga? Zwei Klubs werden gehandelt

Update vom 11. Mai: Sven Ulreich könnte die Bayern verlassen. Der Ersatzkeeper sprach zuletzt offen über einen Wechsel (siehe Erstmeldung). Auch wenn ein Weggang des 31-Jährigen noch keineswegs beschlossene Sache ist, gibt es bereits Gerüchte um potenzielle Interessenten.

Vorrangig wurde in diesem Zusammenhang zuletzt Hertha BSC als Abnehmer für Ulreich gehandelt, nun bringt der Kicker (Montagsausgabe) einen weiteren Bundesligisten ins Spiel - den FC Augsburg.

Sven Ulreich (FC Bayern): Wechsel innerhalb der Bundesliga?

FCA-Manager Stefan Reuter dementierte zuletzt die Gerüchte um ein Interesse an Bayerns Nachwuchskeeper Christian Früchtl*. Greifen die bayerischen Schwaben nun bei Ulreich zu?

Handlungsbedarf hätte der FCA zumindest. Der aktuelle Torwart Thomas Koubek entwickelte sich im Kasten der Augsburger immer mehr zum Unsicherheitsfaktor und leistete sich teils eklatante Patzer.

Deshalb wäre Ulreich wohl allemal ein Upgrade für die Mannschaft von Neu-Trainer Heiko Herrlich. Ob sich der Tabellen-14. den Ex-Stuttgarter jedoch leisten kann, ist fraglich - genau so wie die generelle Zukunft des Bayern-Routiniers.

FC Bayern München: Routinier Sven Ulreich spricht offen über einen Wechsel

Erstmeldung vom 8. Mai: München - Ein Transfer bringt immer Gewinner und Verlierer mit sich - unabhängig des wechselnden Spielers. Während sich der Verein eine zusätzliche Alternative schafft und damit in der Regel von einem Transfer profitiert, müssen andere Spieler im Kader* aufgrund der zusätzlichen Konkurrenzsituation plötzlich um ihren Platz kämpfen. Diese einfache Rechnung ist derzeit auch beim FC Bayern* zu beobachten.

Denn die Münchner haben mit Alexander Nübel bekanntlich einen zusätzlichen Torwart verpflichtet. Der Noch-Schalker sorgte an der Säbener-Straße bereits für Wirbel - und das, obwohl er noch nicht einmal beim FCB unter Vertrag steht. Wenn der 23-Jährige dann einmal in München ankommen sein wird, ergeben sich wiederum neue Probleme - für die der gebürtige Paderborner indirekt verantwortlich ist.

FC Bayern München: Ist Ulreich im Sommer nur noch die Nummer Drei?

Denn durch den Nübel-Transfer entsteht beim deuts chen Rekordmeister* eine neue Torwart-Hierarchie. Dass Kapitän Manuel Neuer (vorerst) Stammkeeper bleibt, ist mittlerweile klar, aber wer wird sein Vertreter? Der bisherige Ersatzmann Sven Ulreich, der in den letzten Jahren stets zur Stelle war, als er gebraucht wurde? Oder das aufstrebende Torwart-Talent Nübel?

+ Bildeten bisher das Torwart-Duo beim FCB. Sven Ulreich (r.) und Manuel Neuer. © dpa / Peter Kneffel

FC Bayern München: Neue Hackordnung im FCB-Kasten?

Dass Nübel zur Nummer Drei degradiert wird, scheint unwahrscheinlich, auch wenn Trainer Hansi Flick* zuletzt im Kicker betonte. „Wir wollen ihn (Nübel, d.Red.) weiterentwickeln, allerdings ist auch klar, dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt. Und zurzeit macht Sven Ulreich seine Sache wirklich hervorragend.“

Ulreich machte seinerseits bereits im Januar deutlich, keinen Stammplatz auf der Tribüne haben zu wollen. Diesbezüglich habe es damals auch ein „klärendes Gespräch“ mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegeben. Wie also verfahren in der Torwart-Frage*?

FC Bayern München: Ulreich könnte im Sommer wechseln - „... dann mache ich das gerne“

Womöglich löst sich dieses Problem im Sommer auf eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Weise. Denn Ulreich könnte nach fünf Jahren beim FCB ein neues Kapitel aufschlagen. Hertha BSC soll eine Option sein.

Der Hauptstadtklub habe laut der SportBild Interesse am gebürtigen Schwaben und erhofft sich mit Neu-Trainer Bruno Labbadia zu punkten. Der 54-Jährige kennt Ulreich aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart.

Ulreich blickt seiner Zukunft indes entspannt entgegen: „Ich werde mir alles anschauen, was in den nächsten Wochen passiert. Ich habe ja gesagt, falls sich etwas auftut, wo ich spielen kann, dann mache ich das gerne. Ansonsten werde ich hier in meinem letzten Vertragsjahr alles geben.“

FC Bayern München: Sven Ulreich - von der Verlierer- auf die Gewinnerseite?

Ulreichs Kontrakt ist derzeit bis 2021 datiert. Bei einem Wechsel im Sommer könnten die Münchner noch eine Ablösesumme für den 31-Jährigen einstreichen. Die Hertha hätte zudem einen tadellosen Keeper in ihren Reihen, Ulreich würde vermutlich wieder spielen und damit letztlich von der Verlierer- zur Gewinnerseite wechseln. Auf dieser würde sich dann der 35-jährige Keeper Rune Jarstein befinden - wie das bei einem Transfer nun mal so ist.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © picture alliance / Michael Kappe / Michael Kappeler