Blitz-Transfer für den FC Bayern: Interesse an PSG-Star? Vertrags-Detail spricht für Verpflichtung

München - Mitte Januar und noch kein Winter-Neuzugang für den FC Bayern München. Passiert auf dem Transfermarkt noch etwas? Im Trainingslager hatten Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Trainer Hansi Flick zu diesem Thema reichlich diskutiert.

Nach jetzigem Stand gibt es in der Winterpause aber weder Zu- noch Abgänge beim FCB. Klar, es ist nicht einfach, im Januar einen Mega-Transfer zu landen. Dennoch hat Salihamidzic wohl schon zu viel Zeit verschwendet.

Thomas Meunier: Transfer zum FC Bayern München? PSG-Star offenbar im Fokus

Oder geht doch noch etwas? Nun gibt es eine neue Spur. Nach Frankreich soll sie gehen, genauer gesagt zu Serienmeister Paris Saint-Germain. Trainer Hansi Flick* möchte bekanntlich einen Rechtsverteidiger, um Joshua Kimmich dauerhaft ins zentrale Mittelfeld zu beordern. Und genau ein solcher Rechtsverteidiger wäre bei PSG wohl relativ günstig zu haben: Thomas Meunier.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer 2020 aus. Die Ablösesumme wäre im Winter also nicht in jenen astronomischen Sphären wie bei anderen Akteuren. Der belgische Nationalspieler hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 30 Millionen Euro, laut Sport Bild ist er „in den Fokus“ der Bayern gerückt.

Thomas Meunier: Stammspieler in Paris - Winter-Transfer zum FC Bayern München?

Meunier kam in dieser Spielzeit zwölfmal in der Ligue 1 zum Einsatz, zehnmal stand er dabei in der Startelf. In der Champions-League-Gruppenphase spielte er in vier von sechs Gruppenspielen über die komplette Distanz und erzielte dabei sogar ein Tor.

Ob sich Trainer Thomas Tuchel einfach von ihm trennt? Zuletzt hatte - und das wäre für den FCB wohl die günstigste Variante - Rafinha seine Hilfe angeboten. Der ehemalige Bayern-Star spielt inzwischen in Brasilien.

Bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger wurden auch Namen wie Joao Cancelo, Dodô und Nelson Semedo gehandelt. Offenbar gilt an der Säbener Straße aber ein Grundsatz: Im Winter soll nur geliehen werden, um die Millionen für große Sommer-Transfers aufzusparen - zum Beispiel für Leroy Sané.

Demnach dürfte ein Transfer von Meunier im Winter kaum denkbar sein, selbst wenn sein Vertrag ausläuft. Andererseits: Durch einen neuen Sponsoren-Deal generiert der FCB zusätzliche Mega-Einnahmen. Also doch eine Chance für Meunier? Irgendwie würde es ja schon passen - sein Nachname bedeutet auf Deutsch „Müller“. Und mit denen hat man beim FC Bayern München* ja schon immer gute Erfahrungen gemacht.

