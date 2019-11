Thomas Tuchel: München statt Paris? PSG hat Nachfolger schon an der Angel

Wechselt Thomas Tuchel zum FC Bayern München? Sollte er PSG verlassen, hat man dort scheinbar schon einen Ersatz-Trainer im Blick.

Update vom 29. November 2019, 10.35 Uhr: Der FC Bayern München und Hansi Flick - das passt bislang perfekt zusammen. Der neue Coach hat bisher alle seine Spiele gewonnen, dabei kassierten die Münchner nicht einmal ein Gegentor. Aber ist Flick auch die Dauerlösung für den Rekordmeister?

Aktuell wird fleißig spekuliert, vor allem ein Name taucht immer wieder auf: Thomas Tuchel. Und offenbar hat sein derzeitiger Klub schon einen Plan B: Falls es mit Tuchel bei Paris St. Germain nicht mehr funktionieren sollte, wäre Diego Simeone wohl ein Kandidat für die Nachfolge.

Für die Bayern geht es am Samstag zuerst mal im Topspiel gegen Bayer Leverkusen. Hansi Flick kann gegen Leverkusen aus dem Vollen schöpfen. Welcher Star muss auf die Bank? Hier geht es zu den voraussichtlichen Aufstellungen.

Thomas Tuchel: Wird er Trainer beim FC Bayern München? Sein PSG-Nachfolger wird schon gehandelt

Der exzentrische Argentinier ist derzeit noch bei Atletico Madrid im Amt. Medienberichten aus Frankreich und Spanien zufolge würde einer Pariser Verpflichtung von Simeone aber durchaus Sinn machen, denn: Dann könnte Antoine Griezmann ein Thema bei PSG werden.

Simeone und Griezmann arbeiteten einst in Madrid erfolgreich zusammen, nun ist der französische Weltmeister beim FC Barcelona aktiv. In Frankreich denkt man sogar noch weiter: Wird Griezmann dann mit Neymar getauscht, der immer wieder mit einer Barca-Rückkehr in Verbindung gebracht wird? Es bleibt spannend.

Neben Flick wird in Deutschland aktuell auch fleißig über die Zukunft von BVB-Trainer Lucien Favre diskutiert. Er trifft am Samstag auf Jürgen Klinsmann - den neuen Trainer von Hertha BSC.

Wunschtrainer beim FC Bayern? Ab Sommer wäre er wohl zu haben - trotz Vertrag

Update vom 28. November 2019, 12.12 Uhr: Der FC Bayern eilt unter Hansi Flick aktuell von Sieg zu Sieg. Am Dienstag wurde Roter Stern Belgrad mit 6:0 in deren eigenem Stadion geschlagen. Allerdings ist Flick nur eine Interimslösung.

Zunächst bis Weihnachten, vielleicht auch bis Sommer. Dann soll, wenn möglich Thomas Tuchel folgen! Das berichteten zuletzt einige Medien. Auch in Frankreich ist nun zu lesen, dass es kürzlich erst Kontakt zwischen dem FC Bayern und Tuchel gegeben haben soll.

Zwar hat Tuchel bei PSG noch einen Vertrag bis 2021, allerdings ist der neue Sportdirektor Leonardo angeblich kein großer Fan des ehemaligen BVB-Trainers, wie le 10 sport berichtet. Daher könnte Tuchels Zeit an der Seine im Sommer ablaufen - und der Weg zum FC Bayern wäre frei.

Beim BVB deutet sich inzwischen auch ein Trainerwechsel an. Lucien Favre genießt dort offenbar keinen großen Kredit mehr.

Eine Statue von Ex-PSG-Star Zlatan Ibrahimovic wurde kürzlich mit einem Klo-Deckel behängt. Warum?

Doch nicht Pochettino: Ex-Bundesliga-Trainer offenbar Wunschkandidat beim FC Bayern

Update vom 27. November 2019, 10.38 Uhr: In der Bundesliga wird weiter fleißig über Trainer diskutiert. Hertha BSC scheint nun einen neuen gefunden zu haben. Ein ehemaliger Bayern-Coach übernimmt das Amt von Ante Covic.

Update vom 26. November 2019: Der FC Bayern München hat unter Hansi Flick wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Drei Spiele, drei Siege, ein Torverhältnis von 10:0. Eigentlich spricht einiges für ein längerfristiges Engagement Flicks an der Säbener Straße. Am Dienstag geht‘s für den FC Bayern in Belgrad gegen Roter Stern um den Gruppensieg in der Champions League.

Ein weiterer Punkt, der dafür spricht: Laut Informationen von spox.com und goal.com gilt Thomas Tuchel als Wunschkandidat beim FC Bayern - allerdings wäre dieser erst ab kommendem Sommer verfügbar.

Zwar hat Tuchel bei PSG noch einen Vertrag bis 2021, fraglich ist aber, ob er über den Sommer hinaus im Amt bleibt, falls er nicht die Champions League gewinnt. Zwar zieht die Star-Truppe in der Ligue 1 an der Tabellenspitze einsam ihre Kreise. In der Königsklasse kam PSG bislang aber nie über das Viertelfinale raus. Zu wenig für die Ansprüche in Paris.

Insofern wäre es schon vorstellbar, dass PSG seinem Coach im Sommer keine Steine in den Weg legt, falls der FC Bayern anklopft. Und bis dahin könnte ja Flick die sportlichen Geschicke leiten.

Von wegen Pochettino: Führt die Spur des FC Bayern weiterhin zu einem Ex-Bundesliga-Trainer?

Erstmeldung vom 21. November 2019: München - Eigentlich hat man beim FC Bayern in Sachen Trainersuche gar keinen Stress. Mit Hansi Flick haben die Münchner aktuell einen Mann auf der Bank, der in seinen zwei bisherigen Partien ziemlich erfolgreich war.

Einem 2:0 in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und der damit verbundenen Qualifikation für das Achtelfinale der Königsklasse folgte ein Statement-Sieg gegen den BVB (4:0). Verständlich, dass die Bayern-Bosse Flick anschließend das Vertrauen bis Weihnachten aussprachen.

Allerdings sind es bis Heiligabend nur noch gut vier Wochen. Acht Spiele bestreitet der Rekordmeister bis dahin noch - wer anschließend auf der Bayern-Bank sitzen wird, steht bislang noch nicht fest. Vielleicht Mauricio Pochettino?

Thomas Tuchel: Neuer Trainer beim FC Bayern München? Kontakt zum PSG-Coach

Fakt ist: Wenn Flick mit den Bayern bis Weihnachten gut performt, ist ein Engagement bis zum Sommer nicht ausgeschlossen. Ab dann wären auch aktuell noch vertraglich gebundene Trainer möglicherweise verfügbar.

Vielleicht sogar Thomas Tuchel? Wie der kicker in seiner Ausgabe am Donnerstag berichtet, haben die Bayern trotz der kürzlichen Absage des PSG-Trainers noch Kontakt zu ihm. Das will man aus dem Umfeld von Tuchel erfahren haben. Demnach soll der Ex-BVB-Coach der Favorit von Karl-Heinz Rummenigge sein.

Le coach du Paris Saint-Germain @TTuchelofficial a participé au 2⃣1⃣e Forum des entraîneurs des clubs d’élite de l’UEFA, ce lundi 11 novembre à Nyon.



#ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 12, 2019

Bereits 2018 beschäftigte sich der FC Bayern mit Tuchel, der sich damals aber für das Angebot aus Paris entschied. Die Bayern holten daraufhin Niko Kovac, von dem man sich nach dem 1:5 bei Eintracht Frankfurt kürzlich trennte.

Thomas Tuchel: Weiterhin Trainer-Kandidat beim FC Bayern München

Die Trainerfrage bei den Bayern wird auch mitentscheidend sein, ob der Transfer von Leroy Sané zustande kommt. Der Nationalspieler von ManCity steht bereits seit langer Zeit im Bayern-Fokus.

Für wen auch immer sich der FC Bayern auf der Trainerbank entscheidet, er wird definitiv mit Robert Lewandwoski zusammenarbeiten. Der Pole ist aktuell einer der besten Spieler der Welt, wovon sich die Fans in der Allianz Arena Woche für Woche überzeugen können.

Generell wird es spannend sein, wie der FC Bayern seinen Umbruch weiter vorantreibt. Und egal welcher Trainer kommt, er reiht sich in eine Reihe prominenter Vorgänger ein. Nicht umsonst zählt der FC Bayern zu den erfolgreichsten Vereinen auf der ganzen Welt. Insofern dürfte sich dafür durchaus ein Trainer finden.

Umfrage: Wer sollte in der Saison 2020/21 Trainer des FC Bayern München sein?

