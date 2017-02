Tod von Hannover-Talent: Bewährungsstrafe für 22-Jährigen

Hannover - Neun Monate nach dem Tod des Hannover-96-Jungprofis Niklas Feierabend und zwei weiterer Teenager bei einem Autounfall ist der Fahrer zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Das Amtsgericht Hannover verurteilte den 22-Jährigen am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens unter Alkoholeinfluss einem Jahr und acht Monaten Haftstrafe, die ausgesetzt wird. Der junge Mann hatte nach Überzeugung des Gerichts mindestens 1,12 Promille Alkohol im Blut, als er mit seinem Wagen am frühen Morgen des 1. Mai 2016 bei Pattensen gegen einen Baum fuhr.

+ Niklas Feierabend. © dpa

Der junge Mann war auf der Landstraße nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die einzige mögliche Erklärung für seinen Fahrfehler sei der Alkoholkonsum gewesen, hieß es in der Urteilsbegründung, wie ein Gerichtssprecher erläuterte. Der Unfalltod eines Kindes sei das Schlimmste, was Eltern erleiden könnten, betonte der Richter. Der Täter sei aber auch Opfer seiner Tat geworden.

Der Verteidiger des 22-Jährigen hatte erklärt, dass sein Mandant keine Erinnerungen an den Unfall habe. Er ist noch krankgeschrieben, hatte Suizidgedanken und kämpft mit seiner Schuld. Alle Beteiligten hatten zusammen den 19. Geburtstag des Fußballers Niklas Feierabend gefeiert. Nach Aussage seines Verteidigers hatte der 22-Jährige Bier getrunken, sich bei der Abfahrt aber wieder fahrtüchtig gefühlt.