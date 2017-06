Torwart Benaglio verlässt Wolfsburg nach mehr als neun Jahren

In die Ligue 1

+ © dpa Wechselt zum französischen Meister: Diego Benaglio. © dpa

Kapitän Diego Benaglio verlässt den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nach mehr als neun Jahren. Der Schweizer Torwart löste am Freitag seinen ursprünglich bis 2019 laufenden Vertrag in Wolfsburg und wechselt in die 1. französische Liga zu Meister AS Monaco.