Peking - Am Freitag beginnt in China die neue Fußball-Saison. Im Vorfeld floss viel Geld und die chinesischen Klubs brachen abermals ihren Transfer-Rekord.

Nur beim 1. FC Köln bissen die Chinesen auf Granit. Auch eine 50-Millionen-Euro-Offerte des Super-League-Klubs Tianjin Quanjian für Torjäger Anthony Modeste (28) konnte die Geißböcke nicht bewegen, sich aktuell vom französischen Tor-Garanten zu trennen.

"Für mich war aber vorher klar, dass ich meinen Verein nicht mitten in der Saison im Stich lasse", sagte der Angreifer, "man kann nie nie sagen, und ich weiß nicht, was später einmal sein wird." Im Sommer wird es ein Gespräch mit FC-Manager Jörg Schmadtke geben - vielleicht hat dann ein Angebot aus dem Reich der Mitte für Modeste Erfolg.



Teuerster Transfer: Oscar für 60 Millionen Euro

Aktuell haben die Klub-Vertreter aus dem knapp 1,4 Milliarden Menschen umfassenden asiatischen Staat aber auch schon so den Transfer-Rekord gebrochen. 388 Millionen Euro (345 Millionen im vergangenen Jahr) wurden im Winter-Transferfenster in neue Spieler investiert. Selbst die englische Premier (259 Millionen Euro) konnte da nicht mithalten.



Der teuerste Transfer war der des Brasilianers Oscar vom FC Chelsea zu Shanghai SIPG für 60 Millionen Euro. Die Monatsgehälter der Spieler - wie auch des einzigen deutschen Trainers Felix Magath (63, Shandong Luneng) - dürften mehr als fürstlich sein.



Chinesischer Präsident will „Fußball-Supermacht“ aufbauen

Einerseits will Chinas Regierung alles tun, um sich als Fußball-Land zu profilieren und so die WM 2030 zu holen. Früher geht es nicht, weil 2022 die WM in Katar, also sportpolitisch in Asien, stattfindet und die FIFA-Bestimmungen zwei Weltmeisterschaften hintereinander auf demselben Kontinent verbieten.



Weil das Reich der Mitte fußballerisch ein Zwerg ist, hatte Präsident Xi Jinping im April vergangenen Jahres die Vision geäußert, eine "Fußball-Supermacht" aufzubauen. Aber die aktuell zu beobachtenden Auswüchse scheinen jetzt selbst in Peking Alarmstimmung auszulösen. Im Zentralorgan, der "Stimme des Volkes" war am 9. Januar zu lesen: "Die verrückten Ausgaben führen die Fans dazu, sich zu fragen, ob die Vereine nur selbst ins Rampenlicht drängen oder noch der Entwicklung des Fußballs dienen wollen."



Einnahmen durch Fernsehrechte schießen in die Höhe

Laut einem Bericht des Weltverbandes FIFA ist China im Kalenderjahr 2016 mit 425 Millionen Euro Ausgaben zum fünftgrößten Einkäufer ausländischer Spieler aufgestiegen (hinter England, Deutschland, Spanien und Italien). Drei Jahre zuvor lag das bevölkerungsreichste Land der Erde noch auf Platz 20.



Der Zuschauerschnitt ist von 20.515 (2015) auf 24.100 in 2016 gestiegen. Entsprechend gingen auch die Einnahmen durch die Fernsehrechte in die Höhe. Sie wuchsen 2016 von sieben Millionen Euro auf 220 Millionen. Und die ausländischen Spieler profitieren vom Geld-Boom.



Auch Bundesliga setzt auf Kooperation mit China

Der Argentinier Carlos Tevez soll angeblich 104.000 Euro verdienen - am Tag. Die Partei erschrickt und versucht, den Geistern, die sie rief, einen Riegel vorzuschieben. Nur noch drei Ausländer dürfen künftig pro Spiel gleichzeitig eingesetzt werden. China setzt außerdem auf Ausbildung, mit Hilfe deutscher Kooperationsbereitschaft. 2050 soll dank des politischen Willens und der Kassenlage die Weltmeisterschaft gewonnen werden. Ein kühner Plan!



Der deutsche Fußball ist derweil bemüht, die 500 Millionen Fußballfans im Riesenreich zu umgarnen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) ging erst am Dienstag eine strategische Partnerschaft mit einem führenden chinesischen Internetkonzern (Baidu) ein.



"Mit dieser Partnerschaft werden wir die Spitzenposition der Bundesliga in China weiter ausbauen", betonte DFL-Chef Christian Seifert. Schließlich ist die Bundesliga zum zweiten Mal in Folge die Nummer eins der europäischen Fußball-Ligen in den chinesischen Digital-Medien. Dies geht aus der Studie "The Red Card 2017" hervor.



