Nach einem Zusammenprall in der Partie gegen Tschechien muss Niklas Stark um einen Einsatz gegen Dänemark bei der U21-EM bangen.

Prag - Abwehrspieler Niklas Stark hat zwei Tage vor dem zweiten Gruppenspiel bei der U21-EM das Mannschaftstraining ausgelassen, hofft für die Begegnung gegen Dänemark am Mittwoch (20.45/ZDF) aber auf einen Einsatz. "Ich habe eine kleine Verstauchung an den Rippen. Wir arbeiten daran, dass es gegen Dänemark funktioniert. Ich bin da sehr optimistisch", sagte der Innenverteidiger von Hertha BSC am Montag.

Stark war in der Schlussphase des Spiels gegen Tschechien (2:0) mit seinem Gegenspieler zusammengeprallt und hatte anschließend über Schmerzen geklagt. "Der Junge, der bei den Tschechen eingewechselt wurde, war nicht nur groß, sondern auch schwer. Der ist auf Niki draufgefallen. Das hat seinen ganzen Körper gestaucht", sagte DFB-Trainer Stefan Kuntz.



SID