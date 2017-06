UEFA: Das ist das schönste Tor der CL-Saison 2016/17

Die UEFA hat das schönste Tor der Saison 2016/17 in der Champions League gekürt. Sehen Sie es hier im Video.

Nyon - Der frühere Frankfurter Bundesliga-Profi Cenk Tosun von Besiktas Istanbul hat das Tor der Saison 2016/17 in der Champions League erzielt. Dies gab die UEFA am Montag bekannt. Der 26-Jährige hatte am 23. November 2016 beim 3:3 nach 0:3-Rückstand im Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon nach einer Vorlage von Ex-Nationalspieler Andreas Beck mit einem spektakulären Seitfallzieher zum 1:3 getroffen.

Besiktas hatte in der Königsklasse nur eine Niederlage kassiert, das 0:6 am letzten Spieltag bedeutete allerdings das Aus nach der Gruppenphase. In der heimische Süper Lig war Tosun mit 20 Treffern in 33 Spielen maßgeblich an der erfolgreichen Titelverteidigung von Besiktas beteiligt.



SID