Ukraine - Deutschland im Live-Ticker: Haben die Deutschen noch Lust auf ihre Nationalmannschaft? Die Umfrage

Ukraine gegen Deutschland: Das DFB-Team ist seit fünf Länderspielen ohne Sieg. Gibt es in Kiew in der Nations League den Befreiungsschlag für Joachim Löw? Die Partie hier im Live-Ticker.

Ukraine - Deutschland -:- (-:-), Samstag, 20.45 Uhr, in Kiew

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft * und Bundestrainer Joachim Löw * stehen nach den zuletzt dürftigen Länderspielen in der Nations League gehörig unter Druck.

und stehen nach den zuletzt dürftigen Länderspielen in der gehörig unter Druck. Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich und Serge Gnabry vom FC Bayern München* sowie Weltmeister Toni Kroos kehren beim DFB-Team* zurück. Verfolgen Sie die Partie hier im Live-Ticker.

Aufstellung Ukraine: n.n. Aufstellung Deutschland: n.n. Tore: -

Update vom 10. Oktober, 9.36 Uhr: Nach dem enttäuschenden Remis gegen die Türkei ist die deutsche Nationalmannschaft heute gegen die Ukraine gefordert. Im Gegensatz zum 3:3 in Köln werden fünf Spieler nicht mit dabei sein. Löw strich Benjamin Henrichs (Leipzig), Nico Schulz, Mo Dahoud (Dortmund), Niklas Stark (Hertha BSC) und Nadiem Amiri (Leverkusen) aus dem Aufgebot. Einer von ihnen hätte am Deadline Day noch zu Manchester United wechseln können, doch sein Klub war „verdutzt“ und stellte gar die Scouting-Abteilung der Red Devils infrage.

Ukraine - Deutschland im Live-Ticker: Löw in der Kritik - wer sollte sein Nachfolger werden?

Update vom 9. Oktober, 16.45 Uhr: Vor der Nations-League-Partie in der Ukraine wirkt Joachim Löw* wegen der stagnierenden Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft und durchwachsener Ergebnisse des DFB-Teams angezählt.

Doch: Wer könnte Bundestrainer? tz.de* hat sich Gedanken gemacht - und mögliche Nachfolger analysiert. Was ist Ihre Meinung? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!

Ukraine - Deutschland im Live-Ticker: DFB-Team bei der Fußball-EM gegen Island oder Ungarn

Update vom 9. Oktober, 16.30 Uhr: Vor dem Nations-League-Duell richten sich die Blicke der deutschen Nationalmannschaft freilich auch schon auf die verschobene paneuropäische Fußball-EM.

In der Gruppe F wird Deutschland auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal treffen. Der dritte Kontrahent wird in den abschließenden Play-off-Spielen am 12. November ermittelt - er wird Island oder Ungarn heißen.

Die Skandinavier schlugen am Donnerstagabend Bulgarien in einer Art Play-off-Halbfinale 3:1, die Ungarn - einer der EM-Gastgeber - setzten sich gegen Rumänien 2:1 durch.

Ukraine - Deutschland im Live-Ticker: Das DFB-Team stagniert unter Weltmeister-Coach Joachim Löw

Erstmeldung vom 9. Oktober: München/Kiew - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stagniert. Dieser Eindruck zum DFB-Team drängt sich nach der desaströsen WM 2018 und rund um die knifflige Corona-Krise auf. In den letzten fünf Spielen gab es ausschließlich Unentschieden, von den vergangenen 27 Länderspielen gewann Deutschland nur elf.

Und der Bundestrainer? Dieser äußerte sich nach dem 3:3 (1:0) Deutschlands gegen die Türkei und vor dem Nations-League-Spiel an diesem Samstag (20.45 Uhr, bei der ARD live im TV und im Livestream*) in der Ukraine deutlich, aber kompliziert zu Fehlern und Schwächen seiner Mannschaft.

„Müdigkeit kann man nicht gelten lassen. (...) Müdigkeit ist keine Entschuldigung, auch keine Erklärung. Das wäre zu einfach. Da gibt es schon auch ein paar andere Punkte. Vereinfacht gesagt: Verlust der Spielkontrolle in manchen Spielen“, sagte Joachim Löw und zählte als Makel weiter auf: „Chancenverwertung. Einfache Ballverluste in Zonen, in denen man nicht immer unbedingt quer spielen muss. (...) Wir hatten durch die Ballverluste in der Organisation offene Positionen. (...) Den Sechzehner und das Tor verteidigen.“

Ukraine - Deutschland im Live-Ticker: Lothar Matthäus kritisiert Joachim Löw scharf

Scharfe Kritik gab es von Rekordnationalspieler und DFB-Ehrenspielführer Lothar Matthäus* an Taktik und Aufstellung von Löw. „Deutschland hat jetzt zum fünften Mal die Führung verspielt, gegen die Türkei dreimal in einem Spiel. Wieder kosteten taktische Fehler von Jogi Löw bei den Einwechslungen den Sieg“, sagte der Franke der Bild: „Ich wundere mich, wenn ich sehe, dass da viele Spieler wie Nico Schulz für Deutschland auflaufen, die in ihren Vereinen auf der Bank sitzen. Genau deshalb schaltet für Deutschland keiner mehr den Fernseher ein.“

Bleibt die Frage: Haben die Deutschen wirklich keine Lust mehr auf ihre Nationalmannschaft? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil.

Das Länderspiel des DFB-Teams in Kiew gibt es dann am Samstagabend ab 20.45 Uhr hier im Live-Ticker.