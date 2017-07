US-Boys starten mit Unentschieden ins Gold-Cup-Turnier

1:1 gegen Panama

Nashville - Die Nationalmannschaft der USA ist mit einem 1:1 (0:0) gegen Panama in das Gold-Cup-Turnier gestartet. Beim Auftaktspiel der Gruppe B vor 47 622 Zuschauern in Nashville brachte Stürmer Dom Dwyer die USA nach einer torlosen ersten Halbzeit in der 50. Spielminute in Führung.