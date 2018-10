Prost! Verrückter Bier-Jubel nach Freistoßtreffer - mit Video

Dieser Jubel ist absolut verrückt! Nach einem Freistoß-Treffer feiert Kennedy Bakircioglu in der ersten schwedischen Liga seinen sehenswerten Freistoßtreffer mit einem Bier. Und wie!

Stockholm - Der schwedische Fußballer Kennedy Bakircioglu hat beim Spiel Hammarby gegen den IFK Göteborg große Reaktionsfähigkeit gezeigt. Nicht nur verhalf er seinem Verein mit einem Freistoß zum 3:0-Sieg, im Torjubel fing der 37-Jährige so nebenbei einen Bierbecher auf, den ein Zuschauer aufs Feld geworfen hatte, trank einen Schluck und rannte weiter. „Ich habe nicht so viel darüber nachgedacht“, erzählte der Hammarby-Veteran am Mittwochmorgen dem schwedischen Fernsehen. „Dass ich den Becher aufgefangen habe, ist ja ganz schön verrückt. Ich habe tatsächlich Bier schmecken können.“

Rubriklistenbild: © Screenshot Youtube Swedish and International Sports Channel