Voller Tatendrang

Tanja Pawollek (Mitte, gegen den SC Freiburg) war in der Jugend für die SG Rosenhöhe aktiv. Bei deren U16-Junioren testet sie am 23. Januar mit dem 1. FFC Frankfurt. Foto: A2

Frankfurt – Die erste Übungseinheit nach der Winterpause haben Niko Arnautis und seine Spielerinnen schon hinter sich. Am Freitag begann beim Frauenfußball-Erstligisten 1. FFC Frankfurt die Vorbereitung auf die Restsaison.

Auf dem Kunstrasen des Stadions am Brentanobad ließ der Trainer das Team üben. Es war der Auftakt einer abwechslungsreichen, fünfwöchigen Phase. „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagte Arnautis.

Neben einem Trainingslager an der portugiesischen Algarve (25. Januar bis 1. Februar) und zwei Hallenturnieren stehen auch fünf Testspiele an – unter anderem in Offenbach. So misst der viermalige Champions-League-Sieger am 23. Januar (18.30 Uhr) die Kräfte mit den U16-Junioren der SG Rosenhöhe. „Fußballerisch und taktisch helfen uns die fünf Testspiele gegen unterschiedliche Mannschaftstypen“, meint Arnautis und verspricht: „Wir bereiten uns mit großem Tatendrang konzentriert auf die zweite Saisonhälfte vor.“

Und für diese hat sich der Coach so einiges vorgenommen: „Wir wollen an unsere größtenteils sehr guten Auftritte in der ersten Saisonhälfte anknüpfen, wissen jedoch aber auch, woran wir feilen müssen, um uns in den restlichen Spielen noch mehr zu belohnen und die nächsten Schritte unserer Entwicklung gehen zu können.“ Um Punkte geht es erstmals wieder am 16. Februar (14 Uhr) im Spiel beim FF USV Jena. cd

Quelle: op-online.de