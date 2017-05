Nach Gustavo-Ausraster gegen Bayern: "DFB muss ein Zeichen setzen"

Beim 0:6 der Wölfe gegen den alten und neuen Meister aus München steht der Brasilianer erneut im Mittelpunkt und sorgt für die unrühmlichste Szene des 31. Spieltages und kassiert seinen achten Feldverweis. Ein Bundesliga-Rekord, den niemand braucht.

+ Der ehemalige Spitzen-Referee Marco Haase, seit 30 Jahren Unparteiischer und als Schiedsrichter und Assistent viele Jahre in der 3. und 4. Liga aktiv, analysiert die Szenen mit der Frage: Warum ist es zu dieser Entscheidung gekommen? © Privat

Dabei hat die Gelb/Rote Karte, die der 35-jährige FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) in der 78. Minute ziehen muss, einen Vorlauf in der ersten Halbzeit. Die Kommunikation mit dem Teamkapitän des VfL gestaltet sich von Beginn an schwierig. Am Ende erhält mit Luiz Gustavo ein einziger Akteur die beiden einzigen persönlichen Strafen der Partie – erst Gelb, dann Gelb/Rot. Das anschließende Verhalten ruft sogar einen ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter auf den Plan: Manfred Harder. Der just 70 Jahre alte gewordene Lüneburger, der zwischen 1988 und 1994 zu den besten und angesehensten Erstliga-Referees zählte, nimmt den Deutschen Fußball-Bund in die Pflicht: „Der DFB muss hier ein Zeichen setzen“, fordert Harder nachdrücklich.