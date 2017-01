Wechsel nach Paris: Draxler unterschreibt bei PSG 

Vertrag bis 2021

+ © dpa Julian Draxler wechselt von Wolfsburg nach Paris. © dpa

Paris - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Draxler hat seinen Vertrag beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain unterschrieben.

Der 23-Jährige verpflichtete sich bis 2021, wie der französische Meister am Dienstag mitteilte. Draxlers bisheriger Arbeitgeber VfL Wolfsburg und PSG hatten den Wechsel bereits am Heiligabend perfekt gemacht und bekanntgegeben. Laut PSG-Mitteilung sagte Draxler nun, er komme „mit großer Freude und viel Ungeduld“ nach Paris. Draxler trifft dort auf den früheren Frankfurter Torhüter Kevin Trapp und kann sich gleich auf Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Barcelona am 14. Februar und 8. März freuen.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Julian Draxler jusqu'en 2021 ! #WillkommenDraxler pic.twitter.com/CoDqjXqPdA — PSG Officiel (@PSG_inside) 3. Januar 2017

dpa