Weltmeister Götze macht Fortschritte - Zorc: „Sind hoffnungsfroh“

Dortmund - Der an einer Stoffwechselstörung erkrankte Mario Götze absolvierte auch die erste öffentliche Trainingseinheit von Borussia Dortmund am Montag vor 800 Fans ohne Probleme. Schon die bisherigen, konditionell anspruchsvollen Einheiten des neuen BVB-Trainers Peter Bosz am vergangenen Wochenende hatte Götze nach fünfmonatiger Zwangspause beschwerdefrei absolviert.

„Die ersten Eindrücke sind hervorragend. Die Werte, die wir bekommen haben, sehen sehr gut aus“, sagte Michael Zorc. Dennoch warnte der BVB-Sportdirektor vor einer allzu großen Erwartungshaltung: „Wir müssen behutsam vorgehen und dürfen nicht zu viel zu schnell wollen. Aber wir sind sehr hoffnungsfroh.“

