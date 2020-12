Der unbekannte BVB gibt Werder-Coach Kohfeldt Rätsel auf

Werder Bremen ist seit acht Bundesliga-Spielen sieglos, hat die letzten drei Partien allesamt verloren und spielt nun gegen Borussia Dortmund. Immerhin kriselt auch der BVB, aber: die Dortmunder haben ihren Trainer Lucien Favre vor die Tür gesetzt. Ein Vorteil? Nicht für Werder-Trainer Florian Kohfeldt. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Der Sonntagnachmittag nahm bei Florian Kohfeldt eine unerwartete Wendung. Gerade hatte sich der Trainer des SV Werder Bremen vor den Bildschirm gehockt, um mit der Videoanalyse des kommenden Gegners Borussia Dortmund zu beginnen, als die Entlassung Lucien Favres öffentlich wurde. Trainerablösung also beim BVB – und Kohfeldt konnte sein Videostudium sofort beenden. Denn: Favre-Fußball wird bei der Borussia nicht mehr gespielt, am Dienstag (20.30 Uhr, Weserstadion) hat erstmals Interimscoach Edin Terzic (38) das Sagen.

Und wie der bisherige Co-Trainer bei seiner Premiere als Chef spielen lassen wird, kann kein Video dieser Welt verraten. „Ich habe versucht, ein paar Infos über ihn zu sammeln. Aber da bleibt vieles spekulativ, weil er bislang eher in der zweiten Reihe geblieben ist. Es gibt einfach keine Möglichkeit zu schauen, wie er als Cheftrainer mit Mannschaften gearbeitet hat“, sagt Kohfeldt und stellt sich darauf ein, sich auf so gut wie nichts einstellen zu können gegen diesen plötzlich so unbekannten BVB.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Die große Unbekannte Edin Terzic

Über Lucien Favre und dessen Art, Fußball spielen zu lassen gab es Infos satt. Auch aus eigener Erfahrung. Sechsmal war Kohfeldt mit Werder Bremen gegen den Schweizer angetreten und hatte dabei großartige Momente erlebt. Gleich zweimal setzten sich die Bremer in einem DFB-Pokal-Achtelfinale überraschend gegen die Dortmunder durch, in der Liga wurde mal aus einem 0:2 noch ein 2:2 – und insgesamt ist Kohfeldts Bilanz gegen den Favre-BVB mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ausgeglichen. Das reicht zwar nicht, um den nun geschassten Schweizer zum Lieblinsgegner des Bremer Coaches zu machen, doch in die Richtung ging es. Dennoch ist es ein ehrliches, kollegiales Mitgefühl, wenn Florian Kohfeldt die Entlassung des 63-Jährigen bedauert: „Es tut mir massiv leid für Lucien, weil er in Dortmund sehr gute Arbeit geleistet hat und als Kollege sehr hoch geschätzt ist. Es ist nie ein schöner Moment, wenn ein Trainer nicht mit seiner Mannschaft weiterarbeiten kann.“

Mit der Nachricht der Entlassung hatte Kohfeldt trotz des Dortmunder 1:5-Desasters gegen den VfB Stuttgart „nicht unbedingt“ gerechnet. Und es klingt beim Coach des SV Werder Bremen auch durch, dass sie ihm nicht nur aus Gründen der trainerlichen Solidarität, sondern auch aus professionell-sportlichem Egoismus nicht gefallen hat. Durch den Wechsel von Favre zu Terzic wandere der Fokus schließlich vom Coach zu den Spielern, die nun mehr denn je in einer Bringschuld gegenüber dem Club stehen. „Ich weiß nicht, ob sie jetzt ein ganz anderes Gesicht zeigen werden. Auf jeden Fall wird es für Borussia Dortmund kein Routinespiel, die Augen sind jetzt auf sie gerichtet – und das würde ich nicht gerade als Vorteil für uns sehen“, so Kohfeldt.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Noch so einen Ausrutscher wird sich der BVB nicht erlauben

Noch einen Aussetzer wie den beim 1:5 am Samstag wird sich das schwarz-gelbe Star-Ensemble von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen vermutlich nicht erlauben. Jedenfalls wird das das klare Ziel des BVB mit seiner Trainer-Zwischenlösung Terzic sein. Mit welchem Personal und welcher taktischen Ausrichtung die in den letzten fünf Wochen von Rang zwei auf Platz fünf abgerutschte Borussia das Ganze angehen wird, ist ein Rätsel, das sich wohl erst auf dem Platz lösen wird. In der Kürze der Zeit werde Terzic aber keine Fußball-Revolution auslösen, glaubt Kohfeldt: „Die Dortmunder haben jetzt nicht viel Zeit, etwas komplett zu verändern, etwas Neues zu machen. Andersherum verfügt diese Mannschaft über so viel individuelle Qualität, dass ich ihnen auch zutraue, allein über Schulung per Video und klassisch an der Taktiktafel den Spielstil verändern zu können.“

Seinem eigenen Trainerteam und ihm bleibe deshalb in der Vorbereitung auf die Partie als sinnvolle Beschäftigung nur die Möglichkeit, „bei den einzelnen Spielern die Verhaltensweisen und Grundsätze herauszufiltern, die man nicht einfach mit einem Fingerschnippen verändern kann.“ Die übliche Arbeit, die gegnerischen Muster und Grundordnungen zu studieren, habe sich dagegen erledigt. Die Vorbereitung hat sich „massiv verändert“, meint Florian Kohfeldt. (csa)

