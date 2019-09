Kohfeldt vor Premiere an der Alten Försterei: Keine Zeit für Romantik

Erst ein Pflichtspiel gab es bisher zwischen dem SV Werder Bremen und Union Berlin, und um zu verdeutlichen, dass diese Erstrundenpartie im DFB-Pokal schon lange Zeit zurückliegt, genügt im Grunde ein Name: Marcelo Moreno.

Berlin - Am 2. August 2009 war es der frisch von Schachtjor Donezk verpflichtete Stürmer aus Bolivien, der beim 5:0-Kantersieg der Bremer an der Alten Försterei einen späten Doppelpack schnürte. Nur wenige Monate später war Moreno bereits als großer Transferflop in die Werder-Historie eingegangen und der Bremer Bezug zu Union Berlin längst wieder verblasst. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt es in der Bundesliga nun zum zweiten Duell zwischen den Vereinen - Werder Bremen hat sich dabei im Vorfeld nicht nur auf den Gegner, sondern auch auf die spezielle Atmosphäre an der Alten Försterei vorbereitet.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Alte Försterei für Florian Kohfeldt „ein besonderer Bundesliga-Standort“

„Ich halte es für falsch, das nicht zu thematisieren“, sagt Trainer Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz des SV Werder Bremen auf Nachfrage der DeichStube* - und betont: „Natürlich ist das ein besonderer Bundesliga-Standort.“ Ist es. Und zwar zum einen, weil rund 2000 Fans von Union Berlin zwischen Juni 2008 und Juli 2009 beim Stadionumbau unentgeltlich mitgeholfen hatten. Und zum anderen, weil es so ein Stadion wie die Alte Försterei in der Bundesliga so kein zweites Mal gibt. 22.012 Zuschauer passen insgesamt rein, 18.395 von ihnen stehen, verteilt auf drei reine Stehplatztribünen. Keine Frage: So sieht ein Sehnsuchtsort für Fußball-Romantiker aus.

Auch Florian Kohfeldt freut sich auf seine Premiere mit Werder Bremen in Berlin-Köpenick, tut aber das, was er tun muss: Er stellt den sportlichen Aspekt klar in den Vordergrund. „Ich finde auch, dass Union Berlin ein sympathischer Verein ist, aber das ist mir Samstag ziemlich egal. Für uns geht es einfach nur darum, dass wir fokussiert sind. Denn am Ende gibt es auf dem Platz von Union auch 22 Spieler, einen Ball und ein Spiel, das wir gewinnen wollen.“

Werder Bremen möchte und muss nach dem 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg sofort nachlegen, tabellarisch den nächsten Schritt in Richtung jener Tabellenregion gehen, in der sich der Verein sieht. Und Werder weiß, dass die Aufgaben nach Union Berlin nicht unbedingt leichter werden: Leipzig und Dortmund heißen die beiden anderen Gegner im September. „Es wäre aber ein Fehler, jetzt schon darauf zu schauen“, sagt Kohfeldt.

Werder Bremen muss gegen Union Berlin trotz dünner Personaldecke nachlegen

Also schaut er lieber auf Union Berlin. Und stellt dabei fest: „Sie sind eine enorm kampfstarke Mannschaft, richten ihr Spiel auch darauf aus. Trotzdem haben sie individuelle Qualität, die man nicht unterschätzen darf.“ Der zu jeder Zeit homogene Auftritt der Mannschaft übertrage sich dann auch auf die Tribünen - und schon ist sie da: diese spezielle Stimmung an der Alten Försterei, die in Borussia Dortmund am vergangenen Spieltag schon ein erstes prominentes „Opfer“ gefunden hat. Mit 3:1 setzten sich die Berliner durch und überraschten damit ganz Fußballdeutschland. Kohfeldt betont zwar, dass dieses Ergebnis intern keinen Einfluss auf die Spielvorbereitung gehabt habe. Hält aber auch fest: „Öffentlich hat sich dadurch der Tenor verändert. Jeder weiß jetzt: ‚Oh, das wird ein schweres Spiel für Werder Bremen.‘"

Ein gewichtiges Problem stellt indes die Bremer Personalsituation dar: Insgesamt zehn Werder-Spieler fallen gegen Union Berlin verletzt aus. Zehn? Ja, richtig gelesen. Denn zu den bereits bekannten acht Ausfällen des SV Werder Bremen gesellen sich nun zu allem Überfluss auch noch kurzfristig Abwehrchef und Kapitän Niklas Moisander (Muskelverletzung) sowie Mittelfeld-Motor Maximilian Eggestein (Rückenprobleme). Florian Kohfeldt muss gegen den Aufsteiger aus Berlin personell also arg improvisieren. (dco)

