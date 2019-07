Autogramm auf einem Bayern-Trikot? Nicht mit Werder-Coach Kohfeldt

Werder Bremen: Kuriose Szene beim Autogramme schreiben

+ © gumzmedia Autogramme schreiben: Für Florian Kohfeldt von Werder Bremen Alltag. Aber manchmal gibt es ungewöhnliche Autogrammwünsche. © gumzmedia

Eine junge Frau möchte nach dem Training ein Autogramm - so weit, so unspektakulär. Für Florian Kohfeldt ist das Alltag. Als der Trainer von Werder Bremen am Dienstagabend allerdings genauer hinschaute und sah, worauf er da unterschreiben sollte, schüttelte er nur mit dem Kopf.