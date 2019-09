Werder gegen BVB: Mit Rashica zum Riesen werden

Werder Bremen muss gegen Borussia Dortmund über sich hinauswachsen - anders geht es nicht. Können die Grün-Weißen den Favoriten im Bundesliga-Topspiel (Samstag, 18.30 Uhr) ins Wanken bringen?

Bremen – Der artistische, ja fast tänzerische Treffer von Claudio Pizarro. Danach das späte und so wichtige 3:3 von Martin Harnik. Und schließlich der letzte Elfmeter, ausgeführt von Max Kruse – mitten hinein ins Glück! Die Szenen des letzten Gastspiels von Werder Bremen bei Borussia Dortmund dürften alle Bremer Fans noch in bester Erinnerung haben. Februar 2019, DFB-Pokal-Viertelfinale, 7:5 nach Elfmeterschießen, ein großer Abend, ein großer Erfolg – und so gesehen doch eigentlich der perfekte Motivationsschub vor dem neuerlichen Gastspiel beim BVB, dieses Mal in der Bundesliga.

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: „Es wird brutal schwer“

Florian Kohfeldt hält davon allerdings nichts, will die Jubelbilder lieber im Schrank lassen. „Es ist für mich eher kontraproduktiv, damit den Eindruck zu vermitteln: Das läuft schon in Dortmund“, sagte der Werder-Trainer auf Nachfrage der DeichStube* – und betonte: „Es wird brutal schwer. Die Spieler sollen Spannung aufbauen, denn wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir über uns hinauswachsen.“ Zum Riesen werden – das ist der Plan bei Werder Bremen.

Während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten tat Kohfeldt zunächst das, was im Grunde vor jedem Spiel obligatorisch ist: Er hob die Stärken des Gegners hervor. Ob der unbestrittenen Dortmunder Qualität fiel das dieses Mal vielleicht sogar etwas ausführlicher aus. Schnell kam der Coach jedoch zu einem Thema, das ihm noch wichtiger ist. „Wir müssen unsere eigene Stärke in den Fokus stellen“, sagte er. Und: „Jeder Werder-Fan wird eine Mannschaft sehen, die sich mit allem, was sie hat, wehrt. Ich sehe uns keinesfalls chancenlos in Dortmund.“

Werder Bremen: Verletzungs-Seuche nimmt langsam ab - Mehrere Rückkehrer gegen BVB

Das waren durchaus markante Worte für den Coach einer Mannschaft, die vor Wochenfrist mit 0:3 gegen RB Leipzig verloren hatte. Aber gerade aus dieser Niederlage, aus ihren Begleitumständen scheint Werder Bremen neue Kraft geschöpft zu haben. Zum einen war da im Vorfeld die schwere Verletzung von Angreifer Niclas Füllkrug (Kohfeldt: „Das war ein Schock“). Zum anderen die Bremer Fans, die sich nach dem Abpfiff applaudierend von ihren Sitzen erhoben. Bei Kohfeldt hat das zu folgendem Eindruck geführt: „Die schwere Phase hat uns alle näher zusammengebracht.“

Werder wähnt sich nun am Ende dieser Phase, zumal in Dortmund weitere Spieler in den Kader zurückkehren, die große Verletzungsseuche langsam abzuklingen scheint. „Dass wir momentan noch nicht die vollen Mittel haben, wissen wir auch“, sagte Kohfeldt, „aber die kommen irgendwann wieder.“ In Dortmund ist beispielsweise Milot Rashica wieder dabei, ein Spieler, der für Tore sorgen und damit die Ausfälle von Füllkrug und Yuya Osako etwas abmildern soll.

Werder Bremen: Trainer Florian Kohfeldt kann auf DFB-Pokal-Erinnerung verzichten

Und der wie ein Wachstumsbeschleuniger auf Werders Weg zum Riesen wirken kann. Aber auch andere. „Wir verfügen über eine Vielzahl an Spielern, die in der Lage sind, zwischen fünf und zehn Toren in der Bundesliga zu schießen“, sagte Kohfeldt und nannte neben Rashica noch Josh Sargent und Leonardo Bittencourt als Kandidaten. Insgesamt sei Werder Bremen nach wie vor schwer ausrechenbar und entsprechend schwer zu verteidigen.

Das macht dem Trainer Mut, das lässt ihn auf seinen persönlich dritten Sieg im sechsten Spiel gegen Borussia Dortmund hoffen. Kohfeldt weiß aber freilich auch: „Egal, in welcher Konstellation man nach Dortmund fährt: Es ist eine der drei schwersten Aufgaben, die es im deutschen Fußball gibt.“ Auf der anderen Seite aber auch nur eine von insgesamt 17 in der Bundesliga, von der die Bremer glauben, sie lösen zu können. „Ich muss keinen Spieler davon überzeugen, dass wir in Dortmund gewinnen können“, sagte Kohfeldt, der so gesehen tatsächlich getrost auf die Pokal-Erinnerung als Einstimmung auf die Partie bei der Borussia verzichten kann.

