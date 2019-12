Werder Bremen gegen Mainz 05 im Live-Ticker: Werders Null-Tore-Angriff vom Paderborn-Spiel darf beginnen

Der SV Werder Bremen spielt am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Keller-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05. Verfolgt das Spiel jetzt im Live-Ticker der DeichStube*.

18:23 Uhr: Dietmar Hamann ist ein Fan von Florian Kohfeldt und dem Werder-Weg. Das hat er als Experte bei Sky schon häufiger durchblicken lassen. Und dabei bleibt es auch in der Krise. Der Ex-Nationalspieler lobt „Ruhe und Kontinuität“ im Verein, mit denen die aktuelle Situation gemeistert werden soll. „Da werden Entscheidungen mit dem Kopf getroffen, nicht mit dem Bauch.

Das Bremer Projekt gefällt mir“, sagt Hamann, der einen Werder-Sieg über Mainz erwartet: „Ich glaube an die Bremer.“

18:20 Uhr: Heutiger Schiedsrichter ist Frank Willenborg, der an den Seitenlinien von seinen Assistenten Christian Bandurski und Arno Blos unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Arne Aarnink. Im Kölner Keller sitzt Video-Assistent (VAR) Guido Winkmann, der wiederum Holger Henschel an seiner Seite hat.

18:18 Uhr: Noch gut zehn Minuten bis zum Anpfiff des 16. Spieltags im Weserstadion. Wir sind gespannt!

18:17 Uhr: „Das Tor ein Stück weit mit dem eigenen Leben verteidigen“ – Florian Kohfeldt wählte diesen Satz, um sein Team für den Abstiegskampf zu sensibilisieren. „Martialische Worte“, sagt dazu Mainz-Trainer Achim Beierlorzer, der aber eigentlich das Gleiche auch von seinen Spielern fordert. Denn: In Mainz (38 Gegentore) und Bremen (35) treffen die beiden schwächsten Defensiven der Liga aufeinander.

18:11 Uhr: Trotz der schlechten Ausgangssituation vor diesem Spiel, sei Unterstützung aus der Führungsetage des Clubs „maximal, die könnte deutlicher nicht sein“, sagte der Coach, „aber das Entscheidendste für mich ist, dass ich den kompletten Rückhalt der Spieler spüre“.

18:05 Uhr: Um sich mit einem Sieg etwas Luft zu verschaffen, „muss man dafür kämpfen und nicht dafür reden“, sagte Florian Kohfeldt zur aktuellen Lage. Er fordert heute, „das Tor mit dem eigenen Leben zu verteidigen“, um den ersten Heimdreier seit dem vierten Spieltag einzufahren.

18:00 Uhr: Viel wichtiger als die Statistik ist für Werder ohnehin die aktuelle Situation - und vor allem, aus dieser so schnell wie möglich herauszukommen. Denn mit 14 Punkten steht der SVW auf dem 15. Tabellenplatz - nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und einen Punkt hinter dem heutigen Gegner Mainz 05.

17:50 Uhr: Aus den letzten fünf Heimspielen kann man keine Tendenz für den Ausgang der heutigen Partie ablesen. Für die Grün-Weißen gab es einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage.

17:48 Uhr: Es weihnachtet sehr – auch auf dem Bremer Trikot. Statt mit der Werder-Raute auf der Brust laufen die Profis im letzten Heimspiel vor Weihnachten mit einem Tannenbaum auf. Seit 2002 gibt es diesen Brauch in Bremen – und die sportliche Bilanz in Spielen mit dem Weihnachtsbaum ist positiv: Sieben Siege, sechs Unentschieden, zwei Niederlagen.

17:46 Uhr: Die Werder-Fans sind optimistisch vor dem so wichtigen Heimspiel gegen Mainz. Mehr Fotos könnt ihr in der Fotostrecke sehen.

17:41 Uhr: Die Bremer Bank ist nicht vollbesetzt. Coach Kohfeldt hat nur 19 statt der möglichen 20 Spieler nominiert. Zu den 19 gehört bereits zum dritten Mal in dieser Saison U-19-Stürmer Nick Woltemade. Der 17-Jährige, mit 1,98 Metern eine erstaunliche Erscheinung, gehörte schon beim 2:2 gegen Bayer Leverkusen und beim 4:1 im DFB-Pokal gegen den 1. FC Heidenheim zum Kader. Woltemades Empfehlung in dieser Saison: 15 Tore in 15 Pflichtspielen für die U 19.

17:38 Uhr: Was für Maxi Eggestein gilt, gilt auch für Yuya Osako. Der Japaner, gegen Bayern kaum mit guten Szenen, bleibt im Team. Mit Milot Rashica und dem nach Magen-Darm-Infekt in die Startelf zurückgekehrte Leo Bittencourt bildet Osako die Abteilung Attacke – und eventuell bekommt Werder das mit der Attacke heute besser hin als im bis dato letzten Heimspiel gegen den SC Paderborn. Vor zehn Tagen sorgten Rashica, Osako und Bittencourt für null Tore, Werder verlor mit 0:1.

17:35 Uhr: Nicht viel Neues im Mittelfeld. Nuri Sahin spielt auf der Sechs, davor agiert trotz anhaltender Formschwäche erneut Maximilian Eggestein an der Seite von Davy Klaassen. Freiwillig, so scheint es, wird Coach Kohfeldt nie auf Eggestein verzichten.

17:32 Uhr: Kapitän Niklas Moisander ist zurück im Team. Nach seinem Comeback gegen Paderborn und der Zwangspause gegen den FC Bayern (wegen Wadenproblemen) steht der 34-Jährige wieder in der Startelf. Gemeinsam mit Milos Veljkovic bildet Moisander die Innenverteidigung, die Außenpositionen besetzen Luwig Augustinsson links sowie Michael Lang als Vertreter des frisch verletzten Theo Gebre Selassie.

Die Aufstellungen von Werder Bremen und Mainz 05 sind da

17:31 Uhr: Und so starten die Gäste aus Mainz. Mit dabei ist auch Ex-Bremer Öztunali.

17:30 Uhr: Hier sind die Aufstellungen der Werderaner für das heutige Heimspiel.

17:16 Uhr: Moin Moin und Herzlich Willkommen zum Liveticker für das Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Mainz 05. In wenigen Minuten geht es hier mit den Aufstellungen weiter.

Zum Vorbericht vom 16. Dezember 2019:

Florian Kohfeldt macht die Werder-Verlierer heiß auf Mainz: „Das Tor mit dem eigenen Leben verteidigen“

Bremen – Er ist wieder da – der Weihnachtsbaum, der die Raute auf den Trikots des SV Werder Bremen ersetzt. Es ist ein bisschen Tradition, dass die Tanne im letzten Heimspiel vor dem Fest auf der Brust der Spieler auftaucht. Aber auch Schnickschnack, für den im nun auch offiziell ausgerufenen Abstiegskampf eigentlich gar kein Platz sein sollte. Denn im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Dienstagabend (18.30 Uhr) geht es nicht um ein schönes Weihnachtsfeeling, sondern einzig und allein darum, endlich wieder zu punkten – und zwar dreifach! Ansonsten drohen am Samstag beim 1. Köln ein echtes Schicksalsspiel sowie Weihnachten auf einem Abstiegsplatz.

Trainer Florian Kohfeldt hat seine Mannschaft deshalb noch einmal ins Gebet genommen. Nicht, weil ihm der Einsatzwille in der Vergangenheit zu gering war. Aber im Abstiegskampf gebe es eben diese berühmten Prozentpunkte, die letztlich entscheidend sein können. Immer ein bisschen mehr geben als der andere – oder drastisch formuliert: „Es geht darum, im Zweikampf auch mal eine Verletzung zu riskieren und das Tor mit dem eigenen Leben zu verteidigen.“ Kohfeldt sagt, dass er diese Forderungen „noch mal stärker in den Vordergrund gerückt“ habe.

Werder Bremen gegen Mainz 05 mit letztem Aufgebot

Theodor Gebre Selassie hatte das in München vorgelebt und alles versucht, den Ausgleich zu verhindern. Vergeblich. Die Bayern trafen, der Tscheche verletzte sich schwer, fällt nun wochenlang verletzt aus. Das ist tragisch. Doch nur mit diesem Einsatz geht's, meint der Coach, der einmal mehr so etwas wie sein letztes Aufgebot mobilisieren muss. Florian Kohfeldt kann gegenüber dem 1:6 in München am Samstag kaum personelle Veränderungen vornehmen, es fehlen einfach die Alternativen, die Besserung versprechen. „Wir können das über uns ergehen lassen oder dagegen angehen“, sagt er, und er ist klar, was er sich wünscht: Mehr Männer wie Theo Gebre Selassie, die ohne Rücksicht auf die eigenen Befindlichkeiten zu Werke gehen.

Aber nicht falsch verstehen: Davy Klaassen und Co. sollen im Abstiegskampf weder zu einer Tretertruppe werden noch sich selbst zerstören. Der feine Fuß darf und soll auch für ein gepflegtes Offensivspiel weiter eingesetzt werden. „Es bleibt dabei“, meinte Sportchef Frank Baumann: „Guter Fußball garantiert bessere Ergebnisse.“ Aber eben nicht automatisch. Der Unterschied zu sonst könnte nun sein, so Kohfeldt, dass auf die eine oder andere Kombination im Offensivspiel verzichtet wird: „Der Ball kann auch mal schneller ins letzte Drittel kommen. Wir müssen die Chancen auch erzwingen.“ Ob sein auf schönen Fußball ausgerichtetes Team das kann? Abwarten.

Werder Bremen muss vor Weihnachten gegen Mainz 05 dringend gewinnen

Ausgerechnet die Abreibung in München bietet dabei eine gute Vorlage: Da wurde in Halbzeit eins mehrfach Milot Rashica ziemlich schnörkellos auf die Reise geschickt. Einmal langte der Kosovare dann auch zu. Wiederholung erwünscht.

Im Gegensatz zum Einbruch in der zweiten Halbzeit. Bei aller Klasse des Rekordmeisters, „das geht so nicht“, betonte Kohfeldt noch einmal. Die Köpfe hängen zu lassen und aufzugeben, sei keine Option. Auch das hat er seinen Spielern noch einmal deutlich mitgeteilt. „Natürlich waren sie nach dem Spiel in München nachdenklich“, berichtete der Coach des SV Werder Bremen, der weiter den Rückhalt seiner Mannschaft spürt: „Aber sie sind bereit für Mainz. Sie haben schon bewiesen, dass sie mit diesem Druck umgehen können. Und auch, wenn ich für diese Aussage wieder zerrissen werden sollte: Ich glaube an meine Spieler!“

Jetzt muss der Glaube nur noch in einen Sieg münden. Es wäre übrigens erst der vierte in der laufenden Hinrunde und der zweite im Weserstadion. Gelingt das gegen den Tabellen-14. aus Mainz nämlich nicht, dann ist es mit der Besinnlichkeit in Bremen ganz vorbei, dann brennt kurz vor Weihnachten der Baum. Hinweis: Hier erfahrt Ihr, wie ihr das Werder-Spiel gegen Mainz live im TV oder Stream sehen könnt. (kni)

