Werder-Fan-Portal bekommt neuen Namen

Eine wichtige Änderung für alle Anhänger von Werder Bremen - der Name eines Fan-Portals hat sich geändert.

Bremen - News, Geschichten, Hintergründe, Videos, Fotos, Kommentare, Interviews – mehrere zehntausend Werder-Fans fühlen sich bei diesem Angebot täglich als Besucher der guten Stube der Mediengruppe Kreiszeitung aus Syke pudelwohl. Und so viel ist versprochen: Das wird auch so bleiben! Aber der Name am Klingelschild, der ändert sich jetzt.

Aus der „WerderStube" wird die „DeichStube", im Internet unter deichstube.de* zu finden! Weitere Informationen dazu lesen Sie hier!

*deichstube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

