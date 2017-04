Werder-Legende Rufer vergleicht Nouri mit Bayern-Erfolgscoach

Bremen - Werder-Legende Wynton Rufer spricht im Interview über Top-Star Max Kruse und den Traum von der Europa League. Außerdem vergleicht er Trainer Nouri mit einer Bayern-Legende.

Werder Bremen ist das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Aus den vergangenen zehn Partien holten die Jungs von der Weser sage und schreibe 26 Punkte. Das bedeutet: Platz zwei in der Rückrundentabelle, nur zwei Punkte hinter dem großen FC Bayern München.

Erst pfui, jetzt hui

In der Hinserie lief es so gar nicht bei den Bremern. Die Mannschaft dümpelte im Abstiegskampf. Jetzt klopft Bremen an die Tür zum internationalen Geschäft, liegt schon auf dem siebten Tabellenrang, der zur Qualifikation für die Europa League berechtigt. Aber das reicht dem Team von Alexander Nouri nicht. Die Bremer wollen die direkte Qualifikation.

Nouri: Einer wie Rehhagel

Bremen-Legende Wynton Rufer spricht im Interview mit werderstube.de über die Ambitionen des Vereins, den wiedererstarkten Max Kruse und die irre Aufholjagd. Außerdem sieht er Parallelen zwischen Bremens Trainer Alexander Nouri und einem Coach, unter dem der FC Bayern einige Erfolge feierte.

+ Wynton Rufer und Otto Rehhagel: Hier beide in Diensten des 1. FC Kaiserslautern. © picture alliance / dpa

