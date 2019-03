Wie wichtig nimmt der Drittligist den SC Hessen?

Dreieich – In der Regionalliga Südwest haben die Kicker des SC Hessen Dreieich noch acht Spiele, um ihr Saisonziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Viel schneller, nämlich in nur zwei Spielen, können sie sich eine tolle Perspektive für den August 2019 schaffen.

Denn mit zwei Siegen im Hessenpokal wären die Dreieicher für die erste Runde im DFB-Pokal vom 9. -12. August qualifiziert. Neben dem sportlichen Prestige mit einem Spiel im heimischen Stadion gegen einen Bundesligisten oder Zweitligisten lockt auch das Geld. Schließlich wird die Qualifikation mit einem fixen Startgeld von 120 000 Euro entlohnt.

Die erste der beiden Hürden für die Dreieicher ist sicher die schwierigere. Am Mittwoch (19 Uhr) erwartet der Tabellenvorletzte der Regionalliga im Hessenpokal-Halbfinale den Tabellendritten der 3. Liga, den SV Wehen Wiesbaden. Noch ist es nur eine Klasse Unterschied, doch das könnte sich bald ändern. Der Mannschaft von Rudi Bommer droht der Abstieg in die Hessenliga, während der SV Wehen Wiesbaden endlich den ersehnten Aufstieg in die 2. Liga realisieren will.

„Wehen Wiesbaden hatte am Samstag in Halle ein schweres Spiel, sie haben am Samstag das Topspiel gegen den Karlsruher SC vor der Brust, wo sie Weichen in Richtung 2. Liga stellen können.“ Deshalb hofft Dreieichs Trainer Rudi Bommer natürlich, dass der Drittligist die volle Konzentration auf die Punktspiele legt und den 2019 noch sieglosen SC Hessen unterschätzt. Zumal Wehen Wiesbaden noch eine zweite Pokal-Chance hat, denn die ersten vier Mannschaften der 3. Liga qualifizieren sich automatisch für die erste DFB-Pokalrunde. Bei neun Punkten Vorsprung auf Platz fünf dürfte der Einzug in den DFB-Pokal gesichert sein, so dass der Drittligist vor dem Topspiel gegen Karlsruhe am Mittwoch in Dreieich vielleicht nicht mit der Top-Mannschaft antritt.

Aber auch die Dreieicher haben am Wochenende ein existenziell wichtiges Punktspiel, wenn sie beim abstiegsgefährdeten SC Astoria Walldorf, der fünf Punkte mehr auf dem Konto hat, antreten müssen. Möglicherweise wird deshalb auch Bommer im Pokal den einen oder anderen Spieler schonen. „Natürlich ist Wehen Wiesbaden der Favorit, aber das waren die Offenbacher Kickers gegen uns im Achtelfinale auch, und wir haben gewonnen“, hofft Bommer auf eine weitere Überraschung. Die zweite Hürde, im Finale, wäre dann sicher leichter: Hessenligist KSV Baunatal. joko

