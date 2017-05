Bestätigt: Stambouli nach Notbremse für zwei Spiele gesperrt

Nach seiner Notbremse wird Benjamin Stambouli vom DFB für zwei Spiele gesperrt. Damit verpasst er den Start in die neue Saison.

Frankfurt/Main - Mittelfeldspieler Benjamin Stambouli vom FC Schalke 04 nimmt eine Zwei-Spiele-Sperre mit in die neue Bundesliga-Saison. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestrafte den französischen Profi am Montag für seine Rote Karte vom Saisonfinale. Stambouli war beim 1:1 am Samstag beim FC Ingolstadt nach einer Notbremse vom Platz geflogen. Der Spieler beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

dpa