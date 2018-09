Zwischen Abstiegskampf und Afrika-Cup

Dreieich - Es ist ein Traum, den viele junge Fußballer träumen. Für die meisten bleibt es dabei. Auch für Mohamed Boukayouh blieb nach sechs Jahren im Nachwuchs des Bundesligisten FSV Mainz 05 die Bundesligakarriere eine Vision. Von Jörg Moll

Beim SC Hessen Dreieich versucht er nun, in seinem ersten Jahr bei den Männern Fuß zu fassen. Am Samstag (14 Uhr) trifft der marokkanische U20-Nationalspieler auf ehemalige Weggefährten.

Es ist eine Karriere, die typisch geworden ist für junge Fußballer aus der Region. Mohamed Boukayouh kickte von der U10 bis zur U12 für Kickers Offenbach, dann rief das Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten FSV Mainz 05 – und der damals Zwölfjährige aus dem Frankfurter Stadtteil Unterliederbach versuchte sein Glück. Lange schien alles nach Plan zu verlaufen. Der zentrale Mittelfeldspieler, der auch Innenverteidiger spielen kann, entwickelte sich bestens, war von der U15 bis zur U17 Kapitän der Rheinhessen. Er spielte mit Torwart Finn Dahmen, Innenverteidiger Ahmet Gürleyen und Mittelfeldspieler Ridle Baku in einem Team, alle drei gehören mittlerweile dem Profikader an. Boukayouh gelang das nicht. Und das hatte Gründe.

2016/17 zwang ihn eine Schambeinverletzung zu einer langen Pause. Ein Jahr später, im zweiten Jahr U19-Bundesliga, folgte dann der nächste, dieses Mal entscheidende Karriereknick: Boukayouh riss sich in einem DFB-Pokalspiel erst die Bänder im rechten Sprunggelenk. Kaum war er wieder genesen, passierte ihm das gleiche Missgeschick links. „Nach der Vorrunde habe ich dann kaum noch eine Chance bekommen“, räumt er ein. Schon bald folgten Gespräche mit den Mainzer Verantwortlichen - und fortan war klar, dass der 19-Jährige keine Zukunft bei den Rheinhessen haben würde. Groll oder Frust gab es keinen. Eher Freude „über eine gute Zeit, in der ich viel gelernt habe und sehr gut ausgebildet wurde“.

Dass er sich neu orientieren musste, war auch seiner Vorstellung der Zukunft geschuldet. „Ich wollte gerne in einer ersten Mannschaft spielen“, erklärt er: „Fußball in einer U23 ist etwas anderes.“ Boukayouhs Plan sah vor, sich „mit anderen, erfahrenen Spielern“ zu umgeben. „Der Fußball in der U23 hätte sich für mich nicht so verändert“; ist er überzeugt.

Seit fünf Wochen spielt er nun in einer ersten Mannschaft. Beim SC Hessen Dreieich, am Samstag (14 Uhr) bei der U23 des FSV Mainz 05 zu Gast, fühlt er sich bestens aufgenommen. „Alles ist sehr professionell, das Training ist gut, die Mannschaft ist gut“, lobt er. Auch Tabellenplatz 18 in der Regionalliga Südwest ist für ihn kein Grund, an seiner Entscheidung zu zweifeln. „Es war von Anfang an klar, dass es schwer werden würde“, sagt er: „Aber ich bin guter Dinge, dass wir uns finden.“

Trainer Rudi Bommer schätzt die Aggressivität des 19-Jährigen, der zuletzt beim 0:0 gegen Astoria Walldorf im dritten Einsatz erstmals 90 Minuten durchspielte. Ganz zufrieden ist auch Boukayouh mit seinen Auftritten, mehr nicht: „Ich habe natürlich noch Luft nach oben.“

Auf die Karte Fußball alleine mag er nicht setzen. „Ich weiß, wie schnell es gehen kann“, sagt er. Und so hat er sich an der Frankfurter Goethe-Universität für Wirtschaftswissenschaften eingeschrieben. Das hindert ihn aber nicht, weiterhin vom großen Fußball zu träumen.

Ein großes Ziel wäre beispielsweise die Teilnahme am Afrika-Cup für U21-Junioren 2020. Boukayouh, in der U16 und U17 auch zu DFB-Lehrgängen eingeladen, spielt seit drei Jahren für Marokko. Im März 2019 steht das entscheidende Qualifikationsspiel gegen Mauretanien auf dem Programm. „Da wäre ich gerne dabei“, sagt er. Diesem Traum im Weg stehen könnte im Frühjahr aber der Abstiegskampf mit dem SC Hessen. Und so wird aus dem träumenden marokkanischen Teenager dann schnell der nüchterne deutsche Regionalliga-Fußballer: „Der Verein hat natürlich Vorrang.“

